23岁男子与同伴在芽笼白嫖一名中年汉，还用砖块殴打对方，直至对方昏迷，事后更盗走他的钱财，被判坐牢七年四个月，以及六下鞭刑。

被告沙库尔（Shakur，23岁）面对四项包括持危险武器严重伤人、偷窃及蓄意重伤他人的控状，他承认其中三项，另一项交由法官下判时一并考虑。

同伙去年已判刑

被告的同伙理查德（24岁）已于去年被判坐牢四年半及鞭打12下。

调查揭露，2025年2月3日晚上，被告与同伙前往芽笼寻求性服务，并在那里遇见44岁的受害中年汉。后者同意为两人提供口交服务，三人随后前往后巷。

受害者为两人口交后，向他们索取各50元费用。同伙声称没有足够的钱，随后企图抢走受害者的包包，以夺取里面的钱财，但未能得逞。同伙于是数次朝受害者的脸部挥拳。被告则因不满受害者触碰自己的身体，也朝对方的脸部挥拳，并将他按倒在地。

过程中，受害者的包包被扯破，包内的物品散落一地。

同伙随后拿起地上的一块砖头，被告见状便从对方手中接过砖头，朝受害者砸去。同伙紧接着也用砖头击打受害者。两人随后夺走受害者的财物，逃离现场，留下受伤的受害者。

民防部队后来接获通报，抵达现场时发现受害者倒卧在血泊中，并在附近发现一块带有血迹、重约1.93公斤的砖头。受害者破损的包和化妆品也散落在地。由于受害者当时已陷入昏迷，救援人员无法在现场确认他的身份。

被告随后在2025年2月4日晚上约7时40分被捕。

还押期间，被告在辅警对他进行身体搜查时变得情绪激动、行为粗暴，并推开对方的手。法官在判刑时也将这项罪行纳入考量。

完整报道，请翻阅2026年10月15日的《新明日报》。