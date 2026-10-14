没拥车、没开车，六旬妇收19张罚单，一般相信，经过当局调查处理后，罚单已从平台消失。六旬妇表示没做错并不担心，但希望当局揪出冒用身份者。

《新明日报》星期二（10月13日）报道，70岁的王先生向记者申诉，妻子既没拥车，也不开车，却从去年9月起离奇接获来自建屋发展局至少19张停车罚单，累计约1320元罚款，并收到逾50封催款信。

据知，涉事汽车车牌为7965Y，被指在停车场内违规停车、未放置有效停车固本，罚单集中在大巴窑及惹兰苏丹一带的停车场。夫妇两度报警，并曾求助当局及议员。

记者查询建屋局网站，相关罚单已全数撤销。（取自建屋局网站）

报道出街后，记者星期二下午再次查询建屋局官网，发现相关罚单已全数撤销。

王太太（66岁）得知消息后，总算放下心头大石，庆幸自己不会因此面对法律责任。她受访时说，自己并非害怕上法庭，只是无故卷入事件，感到无奈又麻烦。

“真的很倒霉，无缘无故碰到这种事。我又没做错事，只是觉得很麻烦，还要上庭解释和提供证据。”

虽然罚单已撤销，但王太太仍希望当局能提供书面通知，作为凭证，以免日后再发生类似情况时，自己又得重新解释。

“只是口头告诉我，怎么确定？希望当局能给我一封信证实，如果以后又发生，我就可以把信拿出来证明。”

王先生申诉，妻子一年来接到约50封催款单。（档案照片）

此外，她也希望当局能彻查事件，尽快找出冒用她身份的人士，避免类似情况再次发生。

“难道盗用我名字的人就没事了吗？当局应该找出这个人，查清楚事情的来龙去脉，不然以后又收到罚单怎么办？”

完整报道，请翻阅2026年10月14日的《新明日报》。