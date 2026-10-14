麦士威小贩中心一熟食摊位吸引多方开高价竞标，前五名最高投标者都以超过7000元投标，当中有人出价7911元，是这个小贩中心至今的最高标价。

根据环境局公布的8月份小贩摊位招标数据，麦士威熟食中心其中一个熟食摊位有人开出上述高价，这个价格比今年5月创下的7107元还高。同时竞标摊位的另四名投标者，出价则为7031元至7486元。

《新明日报》记者星期三（10月14日）早上走访观察，摊位旁边是售卖韩国餐以及越南餐的摊位，尽管时间尚早，熟食中心仍不乏食客，当中有不少是外国游客。

三个月前以7107元高价成功夺标，如今售卖饮料及各类面包早餐组合的摊主Dao Kim Thoai（34岁）透露，摊位目前每日营业额约1000元，生意还算不错。午餐时段，尤其是中午12时至下午3时人潮颇多，因此7000元的标价是有办法做下去的，不过还是要看是卖什么。

她认为，经营饮料生意有一定优势，因为大部分的人不管买了哪一家的食物，一般都会买饮料搭配。

麦士威威熟食中心五香摊位员工朱先生认为，7911元标价偏高，经营者若要在这样的租金压力下维持生意，就必须售卖有特色的产品，并且能吸引外国游客等不同客源。

完整报道，请翻阅2026年10月14日的《新明日报》。