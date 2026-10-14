自今年7月起，新加坡的法定退休年龄已经提高到64岁，重新雇佣年龄上限则提高到69岁。

每当退休年龄往上调，总有人担心：难道我们得做到老、做到死？

对红蚂蚁来说，退休也已不再那么遥不可及，因此偶尔会思考：到了64岁，会想退休吗？

老实说，还真说不准。

假设到那个时候，身体还行，脑袋也还算灵光，红蚂蚁未必愿意让自己累积多年的工作经验，一旦退休便立即失去用武之地。

其次，即使已经存了一笔退休金，若还有机会多赚一点，又有谁会嫌钱多？

不过，想继续工作的前提，是不必再像现在这样，每周工作五天，每天坐在办公室八九个小时，还要应付办公室政治和难缠的同事。如果能接一些兼职或短期项目，只做自己擅长、也愿意做的事，那就最好不过。

退休后，如果能接一些短期项目或兼职工作，未尝不是好事。（商业时报）

当然，这些都是理想。现实中，未必有那么多雇主愿意聘请一个年过六旬的“昂哥”，兼职和短期工作更不是说找就能找到。

但退休后继续工作也可以是自己重新决定想要怎样工作的机会，并不代表事业非得结束不可。

最近，71岁的王义强（音译，Wong Yee Keong）从新加坡社科大学毕业，取得华文与文学学士学位。他接受媒体访问时说，自己退休后重返校园，实现了多年来的心愿，接下来还希望担任义务补习教师，教导弱势儿童学习华文。对他来说，退休未必意味着人生就此停止成长。

《海峡时报》最近也报道，一些新加坡年长者到了退休年龄，仍然希望继续工作。他们的理由各不相同：有人享受与同事相处，有人希望保持头脑活跃，也有人需要收入来照顾家人。

其中，万态野生动物世界园艺助理经理赛义德（71岁），即使已经工作了44年，却还不打算退休。他热爱照顾植物，也乐于把自己的经验传授给年轻同事。不过，他继续工作还有一个很实际的原因，就是为有特殊需要的儿子提供经济支援。

赛义德在44年的工作生涯中与植物为伍，对他们的俗名和学名都了如指掌。（海峡时报）

退休后工作的动机不一 也互不排斥

讨论年长者继续工作时，我们很容易听到一种担忧：退休年龄不断提高，是不是意味着大家终究得做到老、做到死，无法享受退休生活？

这样的担忧不无道理。有人确实是因为经济压力，不能停下来，但也有人觉得自己还能有所贡献，甚至舍不得已经成为好友的同事，暂时还不想离开职场。

王义强和赛义德的故事便告诉我们，过了退休年龄还在工作的人，个别处境和动机可能截然不同。一个人继续工作的理由可以有好几个，而且并不互相排斥。

我们当然应该关注那些没有条件退休的人，尽可能减轻他们为了生计而不得不继续工作的压力。同时，对于那些希望继续贡献经验、维持社会联系，或者单纯想多赚一点钱的人，社会也应该提供更多合适的工作机会。

雇主能否提供更灵活的工作安排，让年长员工不必只能在全职工作与彻底退休之间二选一，也是值得思考的问题。

退休年龄可以是一个制度上的门槛，却不必成为一个人退出职场的倒数计时。

到了64岁，如果红蚂蚁还想工作，也会希望有机会继续发挥所长，但如果哪天真的累了，也希望自己有条件停下来。毕竟，退休后还要不要工作，应该由自己决定，而不是由年龄替自己决定。