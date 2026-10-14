新加坡航空公司将在所有客舱提供全新系列的机舱用品，并首次为商务舱乘客提供睡衣，以提升飞行体验和舒适度。

新航星期三（10月14日）发文告宣布，将从今年11月起，陆续在飞行时间超过六小时的航班上，推出全新的机舱用品，从经济舱到头等舱所有等级的客舱乘客，获得的机舱用品都与以往不同。

卡塔尔航空、阿联酋航空等多个业界领先的航空公司，已陆续为商务舱长途或过夜航班的乘客提供睡衣。新航11月起也将首次为特定航线的商务舱乘客提供睡衣。

根据文告，为了让乘客机上活动时更加自在，新航睡衣提供两种尺码，面料采用藏青色棉涤混纺，上衣内领下方及裤子口袋内衬处，印有同色系新航蜡染图案。

携手瑞典品牌BYREDO 商务舱首供香氛用品

此外，商务舱乘客还可享用瑞典香氛品牌BYREDO机上用品包，内含这个品牌旗下经典香氛Blanche的淡香精、护手霜和润唇膏，用品包内还包括眼罩、袜子和牙具套装。

根据新航官网资料，新航2024年12月起为商务舱乘客提供美国纽约香氛品牌Le Labo的机上用品包，里面有护手霜、润唇膏和面部喷雾等用品。此前商务舱机上用品包品牌还包括英国香氛品牌潘海利根（Penhaligon’s）。

商务舱乘客还将得到瑞典香氛品牌BYREDO机上用品包，内含经典香氛Blanche的淡香精、护手霜和润唇膏等。新加坡航空公司也是首次在商务舱机上用品中提供香水喷雾。（新加坡航空公司提供）

此次BYREDO机上用品包是新航商务舱首次在机上用品中提供香水喷雾。新航也是首家向乘客提供BYREDO Blanche系列产品的航空公司，商务舱洗手间内也会提供这个系列的润肤乳和爽肤水。

套房及头等舱乘客将获得法国高端护肤品牌SISLEY的用品包，用品包分为男士款和女士款，内含Sisleÿa和Sisleÿum系列产品。此外，睡衣也将首次推出100%纯棉款。

优选经济舱与经济舱 获赠蜡染图案收纳袋

优选经济舱和经济舱乘客则将获得印有新航标志性蜡染图案的收纳袋，内含眼罩、袜子和牙具套装等旅行必需品。

新航客户体验高级副总裁杨丕德说：“我们精心挑选了全新用品系列，从护肤品、个人护理用品到睡衣和旅行必需品，旨在让乘客在搭乘新航期间享有更舒适的体验、更充分的休息，并获得更好的身心照顾。”

文告指出，更新机舱用品是新航全面提升旅行体验计划的一部分，新航还将推出新一代客舱产品、新的餐饮选择、全新的KrisWorld机上娱乐系统，以及高速互联网连接服务等，更多详情预计于11月公布。