本地近九成企业和非营利机构去年曾遭遇至少一起网络安全事故，其中以勒索软件攻击最普遍。为协助企业在遇袭后及时采取行动，我国推出首个免费应急专线，企业求助后最快可在两小时内获得初步支援。

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪，星期三（10月14日）在新加坡国际网络周活动上，宣布推出专为企业设立的“网络安全事件应急专线”（Cyber Incident Helpline）。

他指出，中小企业遇到网络攻击时，往往不知道该从何着手或向谁求助，新专线就是要让企业在事故发生后，能及时找到求助渠道。他说：“专线会指导企业接下来该怎么做，必要时协助它们获得进一步支援。”

这条专线由新加坡工商联合总会运营的网络安全韧性中心（Cyber Resilience Centre）设立，免费开放给各类企业，包括没有专门网安团队的中小企业。

工商总会星期三发文告说，企业遇到网安事故后，可通过专线寻求初步评估和应对建议，包括如何防止事故进一步扩大，以及在需要专业协助时，转介给相关服务商。

企业可拨电68909555，或上网www.cyberresilience.sg求助。中心会在收到求助请求后的两小时内回应。

工商总会执行总裁郭柄汛说，网络事故发生后的最初几小时至关重要。“新专线为企业，尤其是中小企业，提供可靠且保密的求助渠道，协助它们迅速评估情况、控制事故影响，并采取行动。”

网络安全韧性中心去年成立。除了在事故发生后提供支援，中心也通过网安咨询活动、工作坊和实用指南，协助企业加强日常防护。至今已有近500家机构参加中心举办的网安咨询活动和工作坊，另有约300家机构预计参加模拟网络钓鱼演习。

调查：网安事故对机构影响有所减轻

新专线推出之际，新加坡网络安全局星期三也发布《2025年新加坡网络安全健康报告》，揭示本地企业和非营利机构面对的网安风险，以及它们加强防护时遇到的困难。

调查于去年10月至11月展开，共访问2005家不同规模的企业和非营利机构。

调查显示，每10家受访机构中，近九家去年至少遭遇一起网安事故。无论是企业或非营利机构，最常遇到的都是勒索软件攻击，即黑客通过恶意软件锁住机构的电脑系统或加密资料，再勒索赎金。

其次是账号和密码等登录资料遭盗用，以及网络钓鱼、冒充他人行骗等攻击。

不过，与2023年的调查相比，网安事故对机构造成的业务影响有所减轻。例如，须花钱处理网安事故的企业占比下降3.8个百分点，业务受干扰和蒙受经济损失的企业占比，则分别下降3.1和2.7个百分点。

非营利机构的改善更明显，遭遇数据遗失的占比下降18.4个百分点，业务运作受影响和蒙受经济损失的占比，也分别减少8.2和7.4个百分点。

尽管如此，各机构落实基本网安防护措施的程度仍有差异。网安局“网络安全基本能力标志”（Cyber Essentials）涵盖五大类防护措施，各类措施的采用率介于71%至80%。

逾半企业称缺乏网安知识经验

调查也发现，企业加强网安防护时，最大的障碍是缺乏相关知识和经验，占56%。另有46%认为自己不太可能成为网络攻击目标，37%则面对人手和资源不足的问题。非营利机构也面对类似挑战。

陈杰豪指出，企业不应因面对网络威胁，就放慢数码化或采用人工智能的步伐，而是要提高数码化进程的韧性。