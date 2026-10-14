零售、专业服务和物流行业的中小企业，接下来可通过申请职总企业培训委员会补助金，降低采纳人工智能方案的成本。

全国职工总会星期三（10月14日）宣布，属下中小企业协作平台与新加坡中小企业商会合作推出“职总中小企业转型跃升计划”（SME Transformation Accelerator Programme），协助中小企业借助人工智能，加速企业和劳动队伍转型。

计划会先聚焦零售、专业服务和物流行业，预计吸引约120家中小企业参加。这些企业在落实相关人工智能方案后，至少480名员工可通过加薪或技能培训奖金受益。

来临11月，40家零售中小企业将率先参加计划，预计惠及至少160名员工。

职总指出，面对商业成本日益增长，劳动市场紧缩，人工智能可发挥倍增效应，协助中小企业提高效率，重新设计工作，开拓新的增长机遇。不过，很多中小企业缺乏规模、时间和专业能力独自做到这点。

为解决这个困境，中小企业商会将找出面对共同挑战的中小企业，与它们一起找到适合方案，再借助职总企业培训委员会补助金（NTUC Company Training Committee Grant）进行能力建设，以及推行实际的人工智能辅助转型。

中小企业碰到的共同挑战包括难以追踪记录顾客询问和销售线索、在履行订单和送货协调缺乏效率，以及耗时的人工操作程序。因此，公司或能在顾客联系管理、运营和物流等方面，采纳人工智能辅助方案，简化流程，支持企业增长。

培训补助金资助七成 设过渡贷款稳现金流

公司若能展现转型项目有利于提高生产力，并致力通过更高薪酬或技能培训奖励为员工带来福利，便可获取职总企业培训委员会补助金，应付其中七成符合资格的所需成本。其余三成则由公司自行承担。

例如，人工智能方案的成本可能约5万元，在职总企业培训委员会补助金的支持下，公司只需支付约1万5000元。

中小型企业也能通过中小企业商会的伙伴银行，获取过渡贷款安排，以在投资进行转型之际，保持资金流动。

职总副秘书长陈国明说，对于中小企业，采纳人工智能必须先从了解它们所面对的挑战，然后在科技上做投资，落实可改善生产力和工作岗位的可持续方案。方法一旦正确，人工智能将能起到倍增效果，协助中小企业提高生产力，扩展业务。

新加坡中小企业商会会长洪煜指出，微型和小型企业聘请的员工占我国劳动力的约45%，但在获得的支持方面，却往往被忽视。这些企业由于规模较小，因此难以独自进行转型，也难以将援手逐一伸向它们。以一组方式进行的升级改造则改变了局面，让企业也能像大型企业可独自获取的资金、专业知识和落实方案的支持。企业与职总合作，也意味着员工可从中受益。

过去五年，加入职总中小企业协作平台的公司从2021年的约700间，增加了两倍，至今年的超过2200间。这期间，通过这个平台项目获益的员工也从4万6000人增至超过9万3000人。

为更好地维护不断增加的中小型企业员工，职总中小企业协作平台计划到2027年，将员工领袖培训计划的人数从目前的285人增至500人。这些领袖由他们所属公司和职总提名，旨在推进工作场所的员工交流、福利和沟通。