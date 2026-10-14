退役太阳能板不一定只能当成电子废弃物，也可能成为制造电池的原料。本地初创公司计划采用新技术，从这些太阳能板中回收高纯度硅，再由第三方加工成电池材料，希望让旧太阳能板重新发挥价值。

初创公司Neusla联合创办人荻丽莎（Dilsha Kawindi，25岁）受访时说，她接触另一名联合创办人郑耀文（35岁）研发的技术后，看好商业前景，决定加入团队，负责业务发展。

“我看到这项技术的成果后，就知道它有潜力。”

这项技术源自南洋理工大学的研究项目。团队结合化学和机械处理方式，逐层分离太阳能板中的不同材料，回收硅、银等有价值的物质。其中，回收的硅经过进一步加工后，可用于制造电池。

目前，业界正探索以硅作为电池负极材料，提高电池的储电容量。团队希望退役太阳能板中的硅，未来也能成为制造电池的原料。

团队已发表相关研究论文，也曾在实验室利用回收的硅制成电池。不过，Neusla不计划生产电池，而是向电池制造商供应回收加工后的硅，目前正筹资建设首条生产线。

荻丽莎指出，传统的硅生产过程需要高温处理，消耗大量能源。公司希望通过温度较低、耗能较少的回收技术，在降低成本的同时，减少能源消耗。

她说：“要让回收业务盈利，关键是把废弃物转化为价值更高的材料，而不是用于价值较低的用途。”

公司已展开试点项目，并引起数名投资者的关注。团队正寻找退役太阳能板供应商、投资者及电池企业等合作伙伴，并计划进军澳大利亚、中国和印度尼西亚等市场。

太阳能板的使用寿命一般约25年。本地大部分太阳能板在过去10年至15年间安装，目前退役数量不多，但随着旧设备逐渐更换，回收需求预计增加。

太阳能是本地目前最具潜力、最可行的可再生电力来源。我国已在2024年底完成部署1.5吉瓦峰值的太阳能，预料可如期在2030年部署至少2吉瓦峰值，相当于约35万个家庭一年的用电量。

全球气候创业竞赛首次在欧洲以外举行总决赛

Neusla是2026年“气候起步平台”（ClimateLaunchpad）全球总决赛的入围企业之一，并在比赛中获得亚军。这是全球规模最大的绿色商业创意竞赛，旨在扶持处于创业初期、致力于应对气候变化的创新团队。

来自四大洲的八家初创企业星期三（10月14日）齐聚新加坡笔克创意中心（Pico Creative Centre），展示各自应对气候变化的创新方案。

文化、社区及青年部兼永续发展与环境部高级政务次长吴函燕在开幕仪式上致辞时指出，应对气候变化不能只靠政府，还需要企业、投资者和社区共同参与。

“我们需要企业开发和应用新技术，投资者以信心和资金支持这些解决方案，也需要社区勇于尝试，将创新理念转化为实际行动。”

这是“气候起步平台”自2014年由欧洲气候创新机构Climate KIC主办以来，首次在欧洲以外举行全球总决赛。比赛已支持超过5400个团队，历届参与团队累计获得超过5亿欧元（约7.15亿新元）融资。

项目总监尼科普洛斯（Alex Nikopoulos）说，许多创业点子都来自日常生活中遇到的问题，如农场缺水、食物浪费，以及太阳能板退役后成为废弃物。将总决赛带到亚洲，有助于让更多机构和投资者认识这些创新方案。

今年夺得冠军的是土耳其团队。他们研发一种由聚合物泡沫制成的包装材料，能延长蔬果的保鲜期，减少食物浪费。季军则由越南团队获得。他们结合科技与改良耕作方式，协助稻农提高收成和收入，同时减少碳排放。