本地星期三（10月14日）一小时PM2.5悬浮颗粒浓度一度飙升至每立方米288微克，写下今年新高。随着烟霾持续，24小时空气污染指数（PSI）也可能升至非常不健康水平，政府开始向符合条件的国人分发N95口罩，并在民众俱乐部等场所开放冷气房，让居民避霾。

国家环境局星期三下午发布每日烟霾报告时指出，符合条件者每人可领取两片N95口罩，也可由亲友代领。领取地点包括民众俱乐部，以及设在指定公共交通枢纽、社会服务中心和人民协会场所的口罩自助领取机。

其中，建国一代和立国一代、社保援助计划（CHAS）橙卡和蓝卡持有人、医药费豁免卡（Medical Fee Exemption Card）持有人，以及社区关怀计划（ComCare）受惠者，可凭身份证到民众俱乐部或口罩自助领取机领取。孕妇、7岁至16岁的儿童和少年，以及患有哮喘等疾病的公民，则可到民众俱乐部领取。

环境局说，N95口罩将陆续送抵各指定领取点，并非所有地点都能立即提供。口罩自助领取机也将从星期三晚上起，逐步在全岛投入使用。当局将为各领取点定期补货。

公众可上网浏览gowhere.gov.sg/hazemask，查询附近的口罩领取点及实时库存。

公众可到民众俱乐部避霾

同时，民众俱乐部的冷气房，以及指定的居民委员会和居民联系网中心，也开放供公众暂时躲避烟霾。

公众可向附近的民众俱乐部，查询冷气房的确切位置和开放时间。若24小时PSI升至危险水平（超过300），民众俱乐部内的冷气房将延长开放至晚上10时。

下午5时空气质量稍有改善 但污染程度仍偏高

环境局网站数据显示，截至下午5时，全岛一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米133微克至234微克，处于高至非常高的等级。虽然比下午3时稍有改善，但空气污染程度仍然偏高。

下午3时，东部、西部和中部的一小时PM2.5悬浮颗粒浓度均突破每立方米200微克，其中西部最高，达288微克，创今年新高。不少地区的居民也反映闻到浓浓的烧焦味。

至于24小时PSI，截至下午5时，全岛五个地区均处于不健康水平，指数介于121至175。西部最高，达175；其次是中部（166）、东部（164）、南部（148）和北部（121）。

浓烟霾料持续飘来 星期四空气质量或进一步转差

环境局指出，印度尼西亚加里曼丹火点产生的浓烟霾正飘向新加坡；苏门答腊上空也出现烟霾。由于东南风持续吹拂，浓烟霾预计星期三晚间至星期四（15日）仍会不断飘向我国。

虽然新加坡及周边部分地区星期四预计有阵雨，但苏门答腊南部和加里曼丹部分地区仍将持续干燥，可能导致烟霾情况难以缓解。环境局预测，我国接下来24小时的PSI，可能处于不健康至非常不健康水平。