2027年“卓越教师总统奖”和“杰出青年教师奖”开放提名，欢迎公众推荐在教学上表现出色、对学生有积极影响的教师。

教育部星期三（10月14日）发文告说，卓越教师总统奖（President’s Award for Teachers）旨在表彰教学表现卓越、堪为同侪榜样的资深教师。获奖教师不仅采用创新教学方式，也不断学习新知识，并积极指导其他教师，通过言传身教启发和激励学生。

这个奖项自1998年设立以来，已有超过150名教育工作者获奖。

获提名者须任教于本地中小学、初级学院、励仁高中（Millennia Institute）、工艺教育学院、理工学院，或国立幼儿培育教育学院（National Institute of Early Childhood Development）。

杰出青年教师奖（Outstanding Young Educators’ Award）则表扬35岁以下、对教学充满热忱，并能启发学生和同侪的优秀青年教师。

奖项自1999年设立以来，已有超过120名青年教师获奖。获提名者须任教于本地中小学、初级学院或励仁高中。

公众可上网填写和提交卓越教师总统奖（https://go.gov.sg/pat2027）及杰出青年教师奖（https://go.gov.sg/oyea2027）的提名表格。两个奖项的提名截止日期为2027年1月8日。