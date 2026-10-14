国外局势发展可能影响我国的社会凝聚力，尤其当宗教和身份认同与政治纠缠在一块时，原本无法接受的行为久而久之也可能变得习以为常。黄循财总理指出，要避免海外冲突造成新加坡人彼此对立，关键在于把跨宗教交流融入日常生活和社区里。

和谐中心（Harmony Centre）和安纳达回教堂（An-Nahdhah Mosque）星期三（10月14日）庆祝成立20周年。晚宴主宾黄总理致辞时，谈到恐怖主义威胁的演变，及我国当前面对的新挑战。

和谐中心由新加坡回教理事会创立，设在位于碧山的安纳达回教堂内，旨在消除2001年九一一恐怖袭击事件后，社会对回教及回教社群的误解。

黄总理指出，20年过去了，回教恐怖主义威胁并没有消失，我国仍是这些极端分子眼中具吸引力的下手目标。中东局势持续紧张，加剧了这些风险。一些极端组织试图把冲突扩大，煽动支持者走向激进，在中东地区外发动袭击。

与此同时，激进化威胁也变得更加复杂。近年趋势显示，越来越多年轻人自我激进化，而影响他们的极端思想日趋多元，除了回教极端主义，也包括新纳粹主义和非自愿独身主义等。

黄总理：偏见如花园中杂草 掉以轻心会迅速蔓延

此外，黄总理说：“海外局势发展也可能冲击国内凝聚力，尤其当宗教和身份认同问题与政治交织在一起时。加沙冲突和更广泛的以巴问题，就显示了这一点。”

他说，新加坡人深切关心海外发生的事件，是件好事。对此有强烈感受，为自己坚信的信念发声，也是人之常情。重要的是，无论对外部事件持什么看法，都不能让这些事件分化本地社会，更不能导致新加坡人彼此对立。

“偏见如同花园里的杂草，若我们掉以轻心，它就会迅速扎根蔓延。近几个月来，我们看到煽动性言论是如何在网上传播，发言者以为匿名就能让他们免于承担责任。一句具有攻击性的言论可能会引发更多恶言，逐渐让不可接受的行为看似变得正常。”

近期，一些网民针对尼泊尔与中国西藏交界地区泥石流灾害及新航投资印度航空计划，在网上发表种族歧视言论。警方正在调查，并已识别部分涉案者身份。

不过，黄总理认为，法律只能为不当言行划定界线，无法建立起人与人之间的友谊和信任，这终究还得靠每一个人。

他说，晚宴以“从和谐迈向睦邻”为主题再合适不过。“和谐”意味着不同群体和平共处；“睦邻”则要求人们更进一步，主动认识身边的人，跨越彼此差异建立友谊，在困难时互相关心。

十大宗教社群代表在晚宴上，对由新加坡回教宗教司纳兹鲁汀博士领衔起草的《睦邻宣言》（Charter of Neighbourliness）表达支持，承诺共同维护人性尊严、尊重彼此差异、相互关怀。

《睦邻宣言》将收录在新推出的“JIRAN”跨宗教交流工具包内。“JIRAN”既是“Joining In, Respecting All Neighbours”的缩写，意为“积极参与，尊重每一位邻居”，也是马来语“邻居”的意思。

工具包还附有一份介绍本地十大宗教的指南，提供有关参访宗教场所、不同宗教的饮食习惯、节庆、丧礼礼仪，以及如何称呼宗教领袖等实用资讯。

黄总理说，这些都是把跨宗教交流从正式的对话和有组织活动，融入日常生活和社区之中的切实可行的做法。唯有把“和谐”落实到日常生活中——这体现在我们彼此沟通的方式上，体现在面对偏见和不包容时的回应态度上，也体现在我们对身边人的关照与互助之中，和谐才能真正地扎根。

纳兹鲁汀受访时说，聚焦邻里的用意，是因为邻居是与大家最接近、最常接触的人。只要培养良好的睦邻精神，就能建立一个团结、有凝聚力的社会。