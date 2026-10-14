本地烟霾情况恶化，西部地区的24小时空气污染指数在星期三（10月14日）晚上9时已突破200，达203，处于非常不健康水平，为今年最高。

国家环境局网站数据显示，截至晚上9时，全岛24小时空气污染指数（PSI）介于127至203。其中，西部最高，达203，处于非常不健康水平；其余地区均处于不健康水平，PSI依次为中部184、东部174、南部161和北部127。

全岛一小时PM2.5悬浮颗粒浓度则介于每立方米72微克至203微克，处于高至非常高的等级。下午3时，东部、西部和中部的一小时PM2.5悬浮颗粒浓度一度突破每立方米200微克，其中西部最高，达288微克，创今年新高。

这不是新加坡首遇较严重跨境烟霾问题。2013年6月21日，本地三小时PSI一度达到401点的危险水平。2015年9月的空气污染指数也曾飙升至300多点的危险水平，教育部当年宣布学校在9月25日停课一天。

随着烟霾持续，政府已宣布开始向符合条件的国人分发N95口罩，并在民众俱乐部等场所开放冷气房，让居民避霾。

环境局星期三傍晚在每日烟霾报告中指出，印度尼西亚加里曼丹火点产生的浓烟霾正飘向新加坡；苏门答腊上空也出现烟霾。由于东南风持续吹拂，浓烟霾预计星期三晚间至星期四（15日）仍会不断飘向我国。

虽然新加坡及周边部分地区星期四预计有阵雨，但苏门答腊南部和加里曼丹部分地区仍将持续干燥，可能导致烟霾情况难以缓解。环境局预测，我国接下来24小时的PSI，可能处于不健康至非常不健康水平。