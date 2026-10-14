防范烟霾不一定要戴N95口罩，符合KN95、FFP2和KF94标准的口罩，同样能有效减少人体吸入烟霾颗粒物，起到防护作用。

本地烟霾情况星期三（10月14日）恶化，西部地区的24小时空气污染指数（PSI）晚上9时达到203，是这波烟霾出现以来首次进入非常不健康水平，也创下今年新高。

保健卫生部在官网的烟霾防护资料中指出，KN95、FFP2和KF94口罩的防护效果与N95相当，都能有效减少人体接触烟霾颗粒物。这些口罩的名称不同，是因为它们分别为中国、欧洲和韩国的标准。

N95则是美国的口罩标准，可过滤至少95％的测试颗粒物，包括细小的烟霾颗粒。

健卫部提到，健康人士在烟霾天气中，眼睛、鼻子和喉咙可能会受到刺激。不过，短暂接触烟霾，例如往返住家、学校或工作地点，一般不会造成严重的健康问题。

至于儿童，健卫部强调，最重要的是根据烟霾健康指引，适当调整户外活动。目前，国际上尚未有专门针对儿童佩戴口罩的认证标准。

没有心脏或肺部疾病的儿童，可在有需要时使用AIR+ Smart口罩防护烟霾，但须确保口罩始终紧贴脸部，不留缝隙，以发挥防护作用。