一名榜鹅居民于9月12日在Instagram账号@thepinksoldier发文指出，新加坡虽鼓励生育，但孩童踢球玩乐的空间似乎越来越少，质疑是否有足够空间和设施让儿童玩耍。

组屋区的公共空间，如走廊和草坪等，都禁止小孩玩球，孩子们该去哪里玩？

她贴出由榜鹅市镇理事会张贴在她居住楼层的告示，上面写着“公共场所禁止球类游戏”，并且出于安全考量，小孩应到球场玩球。

这名居民认为，当局若收到投诉，不应直接禁止球类游戏，而应该先与居民沟通。她指出，孩子们普遍在周末早上11时后或午餐后，在走廊上互相传球、跑动，家长也在一旁监督，并非进行球赛。

这名居民指出，孩子们并非在走廊上踢球赛，只是两个孩子互相传球，也有家长在旁监督。（Instagram截图）

不仅组屋走廊，附近草坪、游乐场同样可见“禁止球类游戏”告示。这名居民说，家长需兼顾工作和家庭，无法次次都带孩子到球场玩耍。“我理解家长有责任管教孩子，居民也需要安静的休息空间，但两者可互相协调、制定规则，而非禁止。”

这名家长认为，家长需兼顾工作和家庭，无法次次都带孩子到球场玩耍。家长和其他居民可互相沟通协调，制定规则，而非一味禁止。（取自Instagram）

公众看法不一 市镇会已联系发文居民

吴惜珍（80岁，退休人士）受访时说，她时常看到小孩在公共场所踢球，导致电灯、风扇被球砸坏。“家长应该带孩子到公园或较宽敞的地方，以免球砸到路人。”

62岁的柳女士说，若在走廊踢球，小孩可能为了捡球爬上栏杆，或不慎踢坏邻居的门窗，十分危险。

41岁的幼儿园教师苏海拉（Suhailah）则说，如今孩子的活动空间确实更有限，忙工作的家长不放心孩子离开视线，因此让孩子在走廊玩。“我个人不介意孩子在走廊玩耍，但前提是不伤及他人、确保自己和邻居的安全。”

13岁的尼克尔（Nikhil，学生）不认为户外活动空间有所减少，球场也都在步行五分钟范围内。“我有时图方便在组屋底层踢球，大部分人也都默许。”

榜鹅市镇会星期三（10月14日）答复《联合早报》询问时说，当局已联系这名居民尝试安排会面，以进一步了解她提出的意见并评估情况，但尚未收到对方回复。

市镇会发言人早前答询时指出，市镇会视情况在公共空间张贴告示，提醒居民注意安全，并妥善使用这些区域。

鉴于安全隐患、噪音等问题，市镇会因此不鼓励居民在组屋走廊进行球类游戏。

“市镇会愿意在收到居民回复后继续沟通，并在确保居民的安全与福祉的前提下，探讨可行的解决方案。”