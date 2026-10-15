“现在不行动，还要等到什么时候？”抱着这样的想法，拥有八年市场营销经验的胡韵婷，在冠病疫情期间积极进修，三年多前转行投身人工智能领域，开启事业新篇章。

现年36岁的胡韵婷，是全国医疗科技机构新联科技（Synapxe）的高级人工智能（AI）专员。她没有电脑科学或编程背景，却凭着兴趣和不断学习，在2023年成功转行。

疫情期间，实体营销活动因防疫限制而放缓，让她有机会重新思考事业方向。向来对数据分析感兴趣的她，从2021年中开始善用技能创前程培训补助，报读一些与数据分析和AI相关的短期课程，看自己是否真的适合这个领域。

确认兴趣后，她于2022年1月报读新加坡国立大学系统科学院的企业商业分析硕士课程，起初半工半读，后来转为全职进修，历时约一年半完成学业。

她在2023年3月至8月到新联科技实习，毕业后于同年9月正式加入公司。

转换跑道并非没有挑战。胡韵婷说：“过去从事营销工作，需要举办活动达到营销目标；如今则须掌握更多技术知识，评估不同AI方案，解决实际问题。

“AI领域发展迅速，因此必须不断学习，跟上最新发展。”

她目前负责开发AI方案，其中一个令她印象深刻的工作，是加入新联科技不久后，参与HealthHub AI的概念验证工作。

目前已上线的HealthHub AI测试版，是听得懂本地四种官方语言的AI聊天助手。公众可通过HealthHub网站或手机应用，查询健康知识、医疗保健服务等信息。系统会以用户选择的语言作答，也具备翻译及语音朗读功能。

胡韵婷说，团队当时走访综合诊疗所及邻里社区，让居民尤其是年长者试用原型，了解他们对多语言及语音功能的需求。

她忆述：“一些年长者试用后十分兴奋，迫不及待询问何时能下载，还想介绍给朋友。科技能够帮助不谙英语的年长者，更方便地获取医疗资讯，这让我从工作中获得满足感。”