随着连日来空气质量恶化，公众购买口罩的需求激增，部分零售店的N95口罩卖断货，当局强调政府和业者的N95口罩储备依然充足，正密切协助零售商补货，确保市场供应稳定。

国家环境局星期三（10月14日）下午发布文告说，尽管市场对N95口罩的需求增加，一些零售店可能暂时缺货，但零售商的库存和政府储备中，仍有充足的N95口罩库存。

环境局指出，作为持续开展的雾霾防范工作的一部分，跨部门烟霾行动小组正与零售商密切合作，以补充库存，确保公众能够买到N95口罩。

另外，保健卫生部更新网站信息时也指出，防范烟霾不一定要戴N95口罩，符合KN95、FFP2和KF94标准的口罩，同样能有效减少人体吸入烟霾颗粒物，起到防护作用。名称的不同是由于各国标准不同。

《联合早报》记者星期三走访了解到，部分药妆店的口罩都已断货。屈臣氏位于大巴窑的门店，前一天到货的一批N95口罩，当天就被抢购一空。

屈臣氏新加坡（Watsons Singapore）发言人答复询问时说：“随着近期空气质量恶化，口罩需求突然激增，达到两周前的五倍以上，导致实体门店和线上销售渠道暂时出现库存不足的情况。”

发言人说，公司一直密切关注烟霾情况和口罩需求，目前已确保获得额外库存，预计下星期前陆续为实体门店和线上渠道补货，并将继续关注库存情况，以应对不断变化的需求。

陈依雯（34岁，餐饮业员工）说，上一次戴口罩应该是在冠病疫情期间，家中一些口罩已收存三四年，可能已经过期，上周末逛街时曾在屈臣氏看到口罩，当时没买，这周想买时无奈只剩下儿童口罩。

医疗产品供应商叶氏医疗用品（Yeap Medical）总经理程伟龙受询时说：“根据销售团队的反馈，烟霾期间N95口罩的需求和销售量，较烟霾来袭前增加了三四倍，零售的销售量则大约翻倍。”

他说，尽管部分热门型号可能暂时售罄，但总体而言，供应情况仍在可控范围内。

部分民众俱乐部星期三傍晚开始向符合条件的国人分发N95口罩。傍晚6时左右，大巴窑西民众俱乐部半小时内陆续有20多人前去领取N95口罩。

70岁的蔡姓居民（退休）听说周围便利店已经买不到N95口罩，女儿告诉他年长者可以到民众俱乐部领取，便前来排队领取两个口罩。

烟霾持续，24小时空气污染指数（PSI）升至非常不健康水平，政府开始向符合条件的国人分发N95口罩。图为居民在榜鹅西民众俱乐部领取口罩。（林明顺摄）

民众俱乐部和部分居委会开放冷气房供避霾

民众俱乐部、指定的居民委员会和居民联系网中心的冷气房也已启用，开放让公众暂时躲避烟霾。

公众可向附近的民众俱乐部查询冷气房的确切位置和开放时间。若24小时空气污染指数（PSI）升至超过300的危险水平，民众俱乐部的冷气房将延长开放至晚上10时。

大巴窑中民众俱乐部当天临时调动资源，于下午4时开放位于三楼的自习室，供公众免费使用。配有冷气的自习室每天上午10时至傍晚6时开放，可容纳20人。

工程师薛顺明（49岁）下班后经过大巴窑西民众俱乐部，看到告示牌写着启用冷气室，便进去了解情况。

他说：“烟霾天，在家不开冷气不行，开了又有点贵，没想到民众俱乐部会专门为防霾开一个房间。冷气开得蛮舒服的，还有无线网可以用，如果人多起来，有更多插头会更方便。”