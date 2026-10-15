1999年通车的武吉班让轻轨，是我国首个轻轨系统。随着第一代列车和多个核心系统接近使用年限，陆路交通管理局在2018年颁发总值约3亿4425万元合约给原件制造商庞巴迪公司（Bombardier），进行大规模翻新。

历时八年的 武吉班让轻轨系统 翻新工程已近乎完工，第三代新列车与升级后的信号系统、运作控制中心已全面启用，为乘客提供更顺畅与可靠的搭乘体验。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥星期四（10月15日）走访十里广场车厂，了解武吉班让轻轨翻新工程的最新进展。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥（右一）星期四（10月15日）走访十里广场车厂时，视察已全面投入载客服务的第三代轻轨列车；右二为SMRT地铁总裁蓝晓开；左一为陆路交通管理局局长黄南。（林明顺摄）

目前主要工程包括更换信号系统、提升电力供应系统、运作控制中心及更新列车已完成。全长16.6公里的供电轨更换工程，也按计划推进，预计最迟可在今年底完工。

武吉班让轻轨可靠度显著提升

萧振祥接受记者访问时说，这次翻新工程对武吉班让轻轨系统进行全面提升，随着各项工程逐步完成，列车服务的可靠度也显著提高。

根据陆交局的最新数据，武吉班让轻轨的可靠度明显提高，平均故障间隔公里数（Mean Kilometres Between Failure，简称MKBF）从2017年的5万3000公里，大幅提高到今年9月的44万3000公里。

平均故障间隔公里数，指的是列车发生超过五分钟延误之前行驶的公里数；数值越高表明系统越可靠。

19列第三代新列车已全面取代第一代列车，并于去年10月投入载客服务。（林明顺摄）

第三代新列车有更清晰的乘客信息显示屏、更明亮且节能的LED照明设备，提供更舒适的乘车体验。（林明顺摄）

全面取代第一代列车 19列第三代列车投入载客

此外，19列第三代新列车已全面取代第一代列车，另13列第二代列车也完成升级。全部32列列车，自去年10月起已投入载客服务。

第三代列车配有状态监测系统，可及早侦测潜在故障，让维修人员提前采取行动。新列车也有更清晰的乘客信息显示屏、更明亮且节能的LED照明设备，及空气流通效果更佳的冷气系统，为乘客提供更舒适的乘车体验。新列车每节车厢可容纳约100名乘客。

由公共交通业者SMRT运营的武吉班让轻轨系统，自2022年起逐步更换信号系统，采用与地铁类似的无线通讯列车信号控制系统（Communications-Based Train Control，简称CBTC）。

位于十里广场车厂、全天候运作的武吉班让轻轨系统运作控制中心，在今年1月完成升级。（林明顺摄）

经过多轮测试后，新信号系统于去年11月全面启用，全天候运作的运作控制中心，也在今年1月完成升级。当局目前正逐步拆除旧信号设备。

电力供应系统也顺利升级。当局在十里广场增设新的电源接入点，蔡厝港地铁变电站的现有电源则作为后备，以提高供电稳定性。

当局正陆续更新武吉班让轻轨系统全线13个车站的电梯和手扶梯，其中11个车站的工程，将在本月底前完成。图为已翻新的凤凰站电梯。（林明顺摄）

电梯翻新工程料明年2月提前竣工

除了原有的更新计划，当局之后也决定增加额外的翻新工程，包括逐步更新全线13个车站的电梯，其中11个车站的工程将在本月底前完成。剩余两个车站，即蔡厝港站和武吉班让站，预计明年2月完成，比原定计划提前一个月。

新电梯采用无障碍设计，包括后墙镜子、侧面操作面板及更大、更明亮的按钮，方便乘客使用。电梯也采用节能LED照明，以提高能源效率。

询及翻新工程所面对的挑战，SMRT地铁总裁蓝晓开说，一些工程需要等末班列车结束服务后，才能展开，施工时间不到三小时，就要交接准备第二天的列车运作，过程充满挑战。

“不过陆交局、原件制造商和SMRT紧密合作，我们成功克服挑战。我也要感谢工程期间，乘客给予的耐心与支持。”

陆交局发言人答复《联合早报》询问时透露，今年1月至9月，武吉班让轻轨的日均乘客量约为5万2000人次。