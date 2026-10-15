截至星期四（10月15日）清早6时，本地西部地区24小时空气污染指数（PSI）达206，稍微高于前一晚，持续处于非常不健康水平。一小时PM2.5悬浮颗粒浓度则明显回落。

国家环境局网站数据显示，其他四个地区的24小时PSI仍处于不健康水平，中部185、东部171、南部157、北部125。

至于全岛一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，除了北部处于正常水平（52），其他四个地区都处于偏高水平，中部89、东部86、西部83、南部64。

西部地区的PM2.5星期三（14日）下午3时一度升至288微克，到了晚上9时，24小时PSI突破200的非常不健康水平，为今年最高。

国家环境局网站数据显示，其他四个地区的24小时PSI仍处于不健康水平，中部185、东部171、南部157、北部125。图为星期四上午7时30分的雨天及雾霾情况。（蔡家增摄）

由于烟霾情况加剧，政府已开始向符合条件的国人分发N95口罩，并在民众俱乐部等社区场所开放冷气房，让居民避霾。

环境局星期三傍晚在每日烟霾报告中指出，印度尼西亚加里曼丹火点产生的浓烟霾正飘向新加坡；苏门答腊上空也出现烟霾。由于东南风持续吹拂，浓烟霾预计星期三晚间至星期四仍会不断飘向新加坡。

预计接下来24小时的PSI，可能处于不健康至非常不健康水平。