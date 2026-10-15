涉通过海路走私漏税香烟入境，五名男子在滨海南码头被警方拦下逮捕，并交由关税局展开进一步调查。

警方和关税局星期四（10月15日）早上发联合文告说，警察海岸卫队和与警察情报局的警员，于星期二（13日）在滨海南码头（Marina South Wharf）一带展开联合执法行动。五名男子因涉将漏税香烟从船只运送到岸上被捕，当局也在行动中起获238条和120包散装漏税香烟。

在行动中，警察海岸卫队在岸上逮捕一名44岁印度尼西亚籍男子，并在停泊在区域的一艘新加坡注册船只上，逮捕三名年龄介于30岁至36岁的印尼男子。另有一名47岁新加坡籍男子因涉嫌参与这起走私漏税香烟的勾当而被捕。漏税香烟相关罪行已交由关税局进一步调查。

根据关税法令与消费税法令，凡购买、出售、运输、交付、储存、保管、拥有或处理漏税货物都属严重违法行为。违例者可被判相当于逃税额20倍的罚款，或坐牢最长两年，或两者兼施。涉案船只也被充公，协助调查。

公众若要举报任何走私活动或逃税行为，可上关税局网站https://go.gov.sg/reportcustomsoffence提供资料。