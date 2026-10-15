为了继续维持公众对慈善领域的信任，进一步巩固这个领域的基础，慈善总监办公室明年起就检讨慈善法令，与慈善机构开展初步咨询。

文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟星期四（10月15日）在慈善监管研讨会上宣布这项消息。

梁振伟致辞时呼吁慈善机构积极参与慈善总监办公室就检讨慈善法令展开的小组讨论会，对塑造一个稳固的慈善领域发挥积极作用。

“你的参与是至关重要的，有助我们在赋予慈善机构行善的能力，以及在出现治理问题时进行干预之间，取得适当平衡。”

文社青部在星期四发布的文告中说，慈善总监办公室就慈善法令展开的检讨工作，是为了确保我国监管慈善机构的框架继续获得信任，符合实际需求，以及协助慈善机构更好地服务弱势群体及社区。

文社青部指出，慈善机构通过咨询活动提供的建议，将有助政府制定一个既能支持慈善领域蓬勃发展，又可维护公众信任的监管架构。文社青部会适时宣布拟议修订法令的详情。

慈善法令是监管和规范慈善机构以及同它们相关事务的主要法律，这包括慈善机构提交的年度报告和展开的募捐活动。法令上一次修订是在2018年。

根据慈善总监办公室今年1月发布的常年报告，有关慈善法令的最新检讨工作在2024年启动。报告指出，除了提升慈善机构的治理和问责水平，检讨也希望加强慈善总监的监管权力，维持公众对慈善领域的高度信任。

试行导师计划

此外，梁振伟也宣布，慈善理事会（Charity Council）将试行一项名为Charity Elevate的导师计划，为慈善机构的董事会成员、人力资源主管，以及执行理事长配对具备丰富经验的导师，促进彼此分享实践经验与观点。

梁振伟指出，这项计划纳入不同的领导者，突显了每个人都能为良好治理贡献力量。“这是整个慈善机构共同承担的责任。当各层级的成员都参与其中，我们的慈善机构将能变得更加强大。”

另一方面，慈善总监办公室、慈善理事会，以及安永（Ernst & Young Advisory）在2024年合作展开一项名为“Charities Life Cycle Landscape Report 2025”的研究，以更好地了解慈善机构的组织成熟度及各项能力所达的水平。

研究发现，虽然不少慈善机构认为自己在治理和行政等方面已相当成熟，但在管理和雇员管理方面有待进步，这包括志愿者协调和进行更系统培训计划等方面。

参与研究的540家慈善机构当中，仅33%认为它们在人员管理方面已达到成熟阶段，而60%仍处于初创或成长阶段。

未来三年，慈善总监办公室和慈善理事会将与不同领域的慈善机构交流，分享报告结果并与他们合作，就有待进步的领域提升它们的能力。