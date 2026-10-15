我国上个月接待的国际旅客同比减少2%，今年上半年取得的旅游收益也比去年同期略减0.3%。

新加坡旅游局星期四（10月15日）发布的最新数据显示，在全球环境充满挑战的背景下，中东冲突升级推高燃油成本、航空运力下降，以及经济不确定性加剧，影响国际旅游市场，尤其是来自欧洲客源市场，新加坡今年上半年的旅游收益达157亿元，同比减少0.3%。

其中，来自中国大陆旅客的旅游收益达23亿元，同比增加1%；印度尼西亚旅客旅游收益则减少8%，至13亿元；澳大利亚增加3%，达11亿元；美国增加5%，达8.89亿元；印度增加1%，达8.4亿元。

今年9月的到访国际旅客人数达120万人次，比去年同期减少2%。不过，中国大陆和澳洲旅客分别增加6%和5%。今年首九个月，我国总共接待1270万旅客人次，也同比减少2%。

今年首三个季度的三大旅客来源市场保持不变，分别是中国大陆，达260万人次（增加5%）；印尼旅客170万人次，减少10%；马来西亚旅客增加0.2%，达93万4000人次。