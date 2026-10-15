我国烟霾笼罩的情况加剧，西部地区24小时空气污染指数（PSI）星期四（10月15日）持续攀升，截至中午升至212点，东部PSI也逼近非常不健康水平。

国家环境局网站的最新数据显示，截至星期四中午，西部地区的24小时PSI达212点的非常不健康水平；中部PSI也回升至194点，东部170点、南部163点、北部128点，都处于不健康水平。

全岛一小时PM2.5悬浮颗粒浓度也回升，中部升至161微克的高水平，预计接下来24小时PSI也会进一步回升；其他四个地区的PM2.5处于偏高水平，西部143、南部138、东部137、北部99。

西部地区的PM2.5星期三（14日）下午3时一度升至288微克，到了晚上9时，24小时PSI突破200点的非常不健康水平，为今年最高。

由于烟霾情况加剧，政府已开始向符合条件的国人分发N95口罩，并在民众俱乐部等社区场所开放冷气房，让居民避霾。