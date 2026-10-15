人工智能（AI）巨头OpenAI支持我国要求科技企业全面、透明通报AI安全事故的呼吁，并承诺一旦确认发生事故，将立即联系受影响机构。不过，具体通报时限和要求，应由各国政府制定。

配合新加坡国际网络周，OpenAI首席全球事务官莱哈恩（Chris Lehane）星期四（10月15日）接受媒体线上联访，回应外界对AI安全风险的关切。

近来接连有报道揭露，AI代理（agent）在测试期间未经授权访问外部系统。OpenAI的模型就曾访问澳大利亚政府的医疗网站，以及入侵开源AI平台Hugging Face的系统。

国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根星期二（13日）指出，新加坡正与OpenAI等前沿科技企业接触，要求企业一旦发生AI安全事故，须及时、全面且透明地提供相关信息。

莱哈恩受访时说，OpenAI支持全面透明通报事故的要求，并会与新加坡政府密切合作，了解当局的具体需求，以及公司能如何配合。

OpenAI首席全球事务官莱哈恩（Chris Lehane）星期四（10月15日）接受媒体线上联访，回应外界对人工智能安全风险的关切。（OpenAI提供）

他说，各国应制定明确标准，包括强制通报要求、审计和独立审查机制，确保科技企业履行安全承诺。

“打个比方，在AI出现前，软件一旦发现安全漏洞，业界已有一套通报标准和规范。但在AI领域，这些标准实际上还不存在。我们认为，建立这些标准非常重要，理想的做法是通过法律或条例落实，最终形成国际标准。”

承认澳洲事故通报不够及时

OpenAI今年6月发生AI模型未经授权访问澳洲国家医疗保健系统Medicare网站的事件。公司于8月发现异常，却直到9月10日才通过一个政府部门的公共电邮地址通报事件，引发外界批评。

莱哈恩承认，当时的通报过程“应该更快、更及时”。

至于AI企业应在事故发生后多久内通报，他说，这须由新加坡政府提出具体要求，也取决于当局希望企业提供什么信息。

例如，政府是希望企业先深入调查、分析事故后再提交报告，还是在发现问题时立即发出警示。

他说，OpenAI已从过去的事故汲取教训。目前的做法是，一旦发现并确认出现问题，就会立即联系受影响的机构。至于是否公开机构名称，则由受影响机构自行决定。如果对方不愿公开身份，OpenAI仍会在官网概括说明问题及应对措施，但不会点名受影响机构。

OpenAI：保障AI安全也符合企业利益

OpenAI今年5月承诺在新加坡投资3亿多元，协助我国推进AI发展，包括设立海外首个应用AI实验室，建立一支超过200人的AI应用工程师和技术人员团队。

莱哈恩说，OpenAI有责任确保AI技术安全可靠，而这也符合公司的商业利益。他也认为，同行之间必须合作。

数码发展及新闻部长杨莉明日前通过书面答复国会议员的询问时指出，新加坡机构至今未接获AI代理失控入侵系统的通报。