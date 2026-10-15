我国空气污染指数恶化，不少民众陆续前往全岛各地的民众俱乐部领取N95口罩，设在交通转换站的自助领取机更是排起长龙。

星期四（10月15日）早上7时许，全岛许多地区下起雷阵雨，带来近日难得的凉意，大约两小时后雨势渐歇，宏茂桥邻里仍陷在一片肉眼可见的“白茫茫”之中。

《联合早报》记者早上9时许走访宏茂桥的静山民众俱乐部，办事处早上10时开始让符合条件的居民领取两个N95口罩，不少居民9时许已陆续前来等待派发。（梁麒麟摄）

《联合早报》记者早上9时许走访宏茂桥的静山民众俱乐部，办事处早上10时开始让符合条件的居民领取两个N95口罩，不少居民9时许已陆续前来等待派发，其中包括居民叶福成（68岁），他来替一家三口领口罩，包括他持有CHAS蓝卡的二十几岁儿子。

叶福成说：“因为烟霾的关系，最近喉咙发干痒痒的。家里最近开着以前买的空气净化机，没有特别去买N95口罩，我们只用普通口罩。刚听说政府在派口罩，就下来领了。”

林爱丽（72岁，退休）受访时说，最近的烟霾天气让她无可奈何，所幸女儿刚帮她买了空气净化器，她每天出门都戴普通口罩。她认为这次只派发两个口罩，相信作用不大。

据工作人员对公众介绍，每个口罩使用后好好保存，不需清洗，可使用七天。

有少数居民不知道口罩有领取条件，结果白跑一趟；有的不知如何为代领的家人选择不同尺寸的口罩；也有居民反馈应将两个口罩直接邮寄到住家，毕竟对一些腿脚不便的年长居民，若住家没有直达巴士来俱乐部，出行会比较麻烦。

受访者大多不知道民众俱乐部开放冷气房避霾

大部分受访者并不知道民众俱乐部设有避霾的冷气房，加上下了场大雨后空气较清新，早上10时起开放的冷气房空无一人。

记者中午抵达宏茂桥巴士转换站，自助领取机前排起20几人的长龙，工作人员正为机器补充口罩。

记者现场观察，口罩出口位置在机器底部，老人需要弯腰用力推门拿取，若没有旁人帮忙有些困难。（梁麒麟摄）

据知，星期三晚上该处仅摆放一台领取机，到了早上才正式开放让居民领取。现场协助的新捷运工作人员透露，自早上8时许领取人流踊跃，最多同时有30多人在排队，机器内的口罩一度被领光。10时左右又增添一台机器。

记者现场观察，口罩出口位置在机器底部，老人需要弯腰用力推门拿取，若没有旁人帮忙有些困难。

记者中午抵达宏茂桥巴士转换站，自助领取机前排起20几人的长龙，工作人员正为机器补充口罩。（梁麒麟摄）

据悉有些CHAS卡持有者现场读取不了卡上的条码资料，经工作人员建议改到民众俱乐部领取。

刚从综合诊疗所看病、正要搭巴士回家的陈助君（83岁，退休者）看到有人在排队，才知道有自助领取机，“这里能领口罩更好，不然还要特地走去联络所，很不方便”。