我国地铁网络整体可靠度达到历来最高水平，截至今年9月，列车平均每行驶338万公里发生一起延误超过五分钟的事故，明显超越8月创下的288万公里，也是连续六个月突破200万公里的纪录。

陆路交通管理局星期四（10月15日）公布最新的地铁可靠度数据。根据过去12个月的移动平均数据，除了汤申—东海岸线，其余五条地铁线平均故障间隔公里数，都维持在100万公里以上，包括历史最悠久的南北线和东西线。

平均故障间隔公里数（Mean Kilometres Between Failure）指的是列车发生超过五分钟延误事故之前行驶的公里数；数值越高表明系统越可靠。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥星期四（10月15日）走访十里广场车厂，了解武吉班让轻轨系统翻新工程的最新进展。

他接受记者访问时说，地铁可靠度之所以创新高，是因为有地铁线如东北线，长达一年没有发生延误，使相关数据接近理论上的最高水平。

不过，他也指出，平均故障间隔公里数不可能无限上升，也未必能一直维持在这么高的水平，但当局会尽力保持目前的表现。

“这反映过去一年各方为提升地铁可靠度所付出的努力。我们也希望乘客能够谅解，若地铁服务出现延误或故障，当局会尽力应对。”

由SMRT经营的南北线和东西线的表现尤为突出。南北线在9月份，每行驶248万公里发生一起延误超过五分钟的事故，比8月的165万公里显著提升。东西线则从252万公里，提高至336万公里。

由新捷运经营的滨海市区线，则是唯一出现下滑的地铁线，从8月的837万公里，回落至9月的419万公里。这条地铁线在9月29日发生一起延误超过30分钟的事故，但可靠度仍连续半年超过400万公里。

南北线、东西线、东北线和环线自去年12月以来，已连续10个月没有发生超过30分钟的延误事故。

由SMRT经营的汤东线，平均故障间隔公里数从8月的41万5000公里，提高至9月的49万8000公里。由于汤东线仍处于建设与延伸阶段，平均故障间隔公里数尚未纳入总体网络统计。

轻轨整体可靠度回落

轻轨方面，截至9月的整体可靠度回落至62万2000公里，8月达73万4000公里。这主要是因为盛港—榜鹅轻轨平均故障间隔公里数，从108万公里显著下滑，至77万6000公里。

武吉班让轻轨的可靠度，则维持在44万3000公里，与8月持平。

另外，地铁网络的整体准点率，由8月的99.03%升至9月的99.36%。其中，南北线、东西线、市区线和环线的准点率均有所提升，只有东北线由99.08%微跌至98.61%。

列车整体服务供给率则从8月的99.62%上升至9月的99.84%。

萧振祥重申，随着我国地铁网络不断扩大，列车及相关设施越来越多，部分设备也逐渐老化，接下来当局会加紧维修工作，以维持地铁及轻轨可靠度。

他强调，在处理延误或故障事故时，当局始终以乘客安全为首要考量，并感谢两大业者SMRT和新捷运积极与陆交局配合，尽量减少对乘客的不便。

“这次地铁可靠度取得亮眼成绩，最大的功臣是我们的公共交通员工。他们日复一日，在夜深人静时工作，确保系统隔天一早能顺利运作。他们是幕后无名英雄。”