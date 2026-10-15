地毯太厚、找不到便利店、登机口安检混乱，一名旅客在网上列举对樟宜机场的不满，直言机场“每个环节都在给人添麻烦”，更称它是自己“见过最无用的机场”，掀起争议。

《新明日报》报道，一名相信来自阿联酋的网民弗洛伦丝（Florence Vuong）本月9日在社交平台X发文，质疑究竟是谁决定在樟宜机场铺设地毯。

她以粗俗字眼批评这一决定，随后又发文称，樟宜机场是她见过最“无用”的机场，并提醒其他旅客，搭飞机时应提早出门，因为机场“处处为难人”。

弗洛伦丝指出，机场以降低噪音为由铺设地毯并不合理，因如今已有许多既能降低噪音、又平滑的地面材料可供选择。

她还投诉，机场没有便利店供旅客购买零食，只有两台自动售卖机。不过，她也称赞其中一款橙汁很好喝。

此外，由于安检设在登机口，旅客在登机口安检前购买的液体必须丢弃。她也提到，机场原本宣布有接驳列车可前往另一个登机口区域，但之后却不让乘客进入。

除了设施问题，弗洛伦丝也指登机口安检安排混乱。她称，三四个航班的数百名乘客共用两条安检通道，部分乘客一度被引导至第三条通道，随后又被要求返回原队伍末端。随着多个航班临近登机截止时间，工作人员大声催促相关乘客上前，导致有人试图挤过正在开箱接受检查的旅客。

弗洛伦丝形容，整个过程一片混乱。她强调，自己过去两年到过至少20个国家，并称当天提前超过两个半小时抵达机场。

《新明日报》已就此事向樟宜机场集团寻求回应。

网民：地毯是樟宜机场特色

其他网民反驳是旅客自身的问题，并称地毯是樟宜机场的特色。

弗洛伦丝的言论引发热议，不少网民留言为机场辩护，但也有人认为，机场仍可检讨现有安排，看看是否有改进空间。

有网民说，起初也不喜欢机场铺设地毯，但后来发现，地毯确实能让机场安静许多。

本地知名博主“Mrbrown”李健敏在X上回应弗洛伦丝，指出地毯有助于减少行李轮子滚动时发出的噪音。“如果你的行李轮子不好用，也可以免费使用机场提供的行李推车。”

还有网民认为，地毯是樟宜机场的标志性特色之一，不应受到这样的批评。

完整报道，请翻阅2026年10月15日的《新明日报》。