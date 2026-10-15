烟霾挥之不去，超级厄尔尼诺现象又可能加剧区域干旱天气，跨境烟霾情况短期内恐难消退。

随着公众对防护口罩的需求激增，什么情况下才需要戴口罩？只有N95口罩才能防烟霾吗？口罩又能否重复使用？

《联合早报》综合保健卫生部、国家环境局和卫生科学局官网信息，整理以下常见问题，帮助公众了解如何正确使用口罩，减少吸入烟霾中的有害颗粒物。

只有N95口罩才能防烟霾？

不是。除了N95口罩，符合KN95、FFP2和KF94标准的口罩，也能有效减少人体吸入烟霾中的细小颗粒物。

N95是美国的口罩标准，符合标准的口罩可过滤至少95％的指定测试颗粒物。KN95、FFP2和KF94则分别采用中国、欧洲和韩国的标准，防护效果与N95相近。

不过，口罩是否有效，也取决于能否紧贴脸部，避免空气从边缘漏入。

口罩能否有效防霾，也取决于能否紧贴脸部，避免空气从边缘漏入。（叶振忠摄）

普通外科口罩和布口罩能防烟霾吗？

普通外科口罩和布口罩无法有效过滤烟霾中的细小颗粒物，因此不能代替N95等防护口罩。普通外科口罩主要用于阻挡飞沫和液体。

口罩能否重复使用？过期还能戴吗？

N95、KN95、FFP2和KF94口罩一般可重复使用，但如果口罩已经弄脏、受潮、损坏或变形，便应更换。口罩也不应与他人共用。

购买或使用口罩前，应检查有效日期。过期口罩的过滤性能和密合程度可能受到影响。

短暂外出也需要戴N95口罩吗？

健康人士如果只是短暂外出，例如步行到巴士站、上下班途中或出门打包食物，一般无须佩戴N95口罩。在室内活动时，通常也不必佩戴。

是否需要戴口罩，主要取决于当下的空气质量、在户外逗留的时间，以及个人健康状况。

佩戴口罩前，应先洗手，再按照口罩的使用说明，将口罩紧贴鼻梁、脸颊和下巴，确保口罩边缘没有明显缝隙。（林明顺摄）

当24小时空气污染指数（PSI）超过300点，进入危险（hazardous）水平时，健康人士如果必须在户外逗留数小时，应佩戴N95口罩。

年长者、孕妇，以及患有慢性心脏病或肺病的人，则须更加小心。当PSI超过200点，进入非常不健康水平时，如果必须在户外逗留数小时，应佩戴N95口罩。

不过，佩戴N95口罩可能增加呼吸难度。患有严重心脏病或肺病、即使休息或轻微活动也容易呼吸困难的人士，以及部分年长者和孕妇，应先咨询医生是否适合佩戴。

任何人戴口罩后如果感到不适，都应停止使用。

政府开始向符合条件的国人分发N95口罩，符合条件者每人可领取两片N95口罩，也可由亲友代领。领取地点包括民众俱乐部，设在指定公共交通枢纽、社会服务中心和人民协会场所的口罩自助领取机。（梁麒麟摄）

口罩怎样戴才有效？

佩戴口罩前，应先洗手，再按照口罩的使用说明，将口罩紧贴鼻梁、脸颊和下巴，确保口罩边缘没有明显缝隙。

戴好后应检查是否漏气，尤其要留意鼻梁两侧和下巴的位置。若口罩无法紧贴脸部，即使符合N95等标准，防护效果也会大打折扣。

冠病疫情与烟霾期间 戴口罩有什么不同？

冠病疫情期间，戴口罩主要是为了减少病毒通过呼吸道传播，因此一般外科口罩也能发挥防护作用。

烟霾期间，防护重点则是避免吸入空气中的细小颗粒物，因此须使用N95或其他具有同等过滤效果的口罩，普通外科口罩并不足够。