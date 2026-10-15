骗子冒充电器店职员，谎称七旬阿叔被冒名购买100寸大电视，再将电话转接给“金管局官员”，指他涉及洗钱。阿叔慌忙配合“调查”，最终痛失9000元，悲叹：“政府给我的钱都没了！”

这名不幸遭殃的71岁阿叔汪先生受访时指出，他是在本周一（10月12日）中午接到一通来电，对方声称是一家连锁电器店的职员，并报出他的全名和电话号码。

他透露，当时对方说他购买了价值7200元的100寸电视。当他否认之后，对方说会帮忙他检查。不久后那人再打来，说有人冒用他的名字下单，而且那人还涉嫌通过银行洗钱，所以已经通知金管局。

“后来另一个自称是来自金管局的官员打来，说因为我也被牵连受调查，所以需要我交出一笔钱来检验。”

他透露，在过程中，对方全程要求他视频通话，而且还询问他家人是否在身边，当得知他儿子也在家后，“官员”就强调绝对不能告知其他人，需要秘密进行调查。

期间，骗子要求他去提出9000元，称需要检查钞票上的号码，甚至还发来一封伪造的金管局信函，和一名男子肖像照，并说警方已经将冒用他身份的男子逮捕归案。

他在慌乱下就按照对方指示，到附近银行提款，并将钱包好后装在袋子，过后就有一名印族男子出现在他家楼下，等对方说出暗号后，就径直将钱取走，全程不发一语。

户头存放政府发放的现金补助和乐龄花红等

汪先生透露，他提钱的户头，其实是用来收取政府每次发放消费税现金补助和乐龄花红等。虽然他没有记录共有多少钱，但数年累积下来也有一笔可观数目，如今悉数被骗走。

“这9000元里大部分是政府给的，只有一些是自己存的，现在全部都没了。”

此外，他也提及在提款之前，骗子曾要求他按银行数码认证（Digital Token），不久后他就收到银行的信息，说已经批准将他的转账余额提高至7万元，所幸有一天的冷静期，所以钱才没被转走。

警方受询时证实接获投报，案件正在调查中。

完整报道，请翻阅2026年10月15日的《新明日报》。