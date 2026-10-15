在尼泊尔洪水中失踪的九名新加坡人至今未被寻获，其中一名失踪者的丈夫心碎，称接受妻子“不会再回来”的事实，如今是7岁女儿给他力量继续生活。

8月26日，尼泊尔发生严重洪灾及泥石流，当地失联的九名国人至今仍无音讯。

其中一人是40岁的新加坡女子沙丽妮（Shalinny Deavy）。她的丈夫赛尔加内什（Selvaganesh，43岁）早前接受本报访问时透露，这是妻子第一次参加尼泊尔朝圣团。

夫妻俩最后一次通话时，沙丽妮告诉丈夫，她已在尼泊尔与中国边境的吉隆口岸（Gyirong Port）通过出入境检查，并表示之后若有机会，会再发信息报平安，没想这竟成了两人至今最后一次联系。

校方安排辅导员 为女童提供所需支持

这对夫妻结婚10年，育有一名7岁女儿。赛尔加内什受访时说，他已向女儿说明情况，也通知了学校。校方将安排辅导员，为女儿提供所需的辅导和支持。

他坦言，起初仍盼望妻子能够奇迹般地平安归来，但如今已接受她可能已经离世的事实。

他早前接受《海峡时报》访问时提到，妻子最后一次通话时身处吉隆港的移民局大楼，当时正准备越境进入西藏。但网上流传的视频显示，洪水夹杂泥浆猛烈冲向该大楼，不少民众逃生不果。

事发后，当局证实没有沙丽妮越境的记录，让赛尔加内什心中最后一丝希望也随之破灭。“她当时就在灾难发生的核心区域。我那时就知道，她肯定回不来了。”

他说，自己曾多次在女儿面前崩溃，但女儿表现得十分坚强，甚至反过来安慰他。

“她继承了妈妈的坚强、勇敢、尽责和善良，这让我有力量继续走下去。”

完整报道，请翻阅2026年10月15日的《新明日报》。