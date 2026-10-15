女郎称在美容诊所接受过量脸部填充剂注射后出现严重并发症，左脸持续疼痛19个月，暴瘦超过20公斤还丢了工作。

至于为她注射填充剂的医生在她投诉后，遭医药理事会下令暂停提供相关服务18个月。

根据医药理事会发布的临时裁决书，女郎的投诉已构成表面成立的案件，为保障公众安全和维护公众利益，相关单位在完成调查和作出裁决前有必要暂时限制该医生的相关执业范围。有关投诉的正式调查和可能展开的纪律程序仍须另行处理。

遭投诉的医生是The Artisan Clinic创办人兼医疗总监黄凯杰（译音，Isaac Wong Kai Jie，43岁）。他从8月26日起被禁止为任何人提供或注射皮肤填充剂18个月，或直到案件有了结论为止。

包装标明一年只能注射2毫升

裁决书显示，女郎在2023年4月1日首次到诊所咨询，随之在医生的建议下，注射了Ellansé皮肤填充剂。她签署同意书后，称医生当天一次性为她注射了7毫升的填充剂，但该产品的包装上标明“一年只能注射2毫升”。

注射后不久，女郎就申诉左脸疼痛。医生检查后发现其左脸颊肤色异常，诊断为左脸动脉出现阻塞，随后多次在其脸上注射透明质酸酶（Hyaluronidase），试图溶解填充物。

从2023年4月到2024年10月期间，女郎因左脸持续疼痛、神经疼痛发炎等并发症多次复诊，而医生则继续为她注射透明质酸酶、类固醇和生长因子等进行治疗。

女郎指，她情况不见好转，左脸疼痛至少19个月，期间因失去食欲暴瘦至少20公斤，还出现高血压等健康问题。她的精神状况遭受影响，也因此丢了工作。

女郎于2024年11月向医理事会提出投诉，指医生未充分解释疗程风险、注射剂量超过产品说明，并且没有及时把她转介给专科医生。

医生：生计将受影响 填充剂无限制年度剂量

医生否认自己的治疗不当，强调他拥有多年注射经验，若禁止他提供有关服务，将严重影响生计。

黄凯杰医生强调，他拥有多年注射经验，自2018年至2026年共进行近2万次填充剂注射，并长期担任相关产品的国际培训导师。

针对剂量争议，他指出Ellansé皮肤填充剂并没有限制年度注射剂量，所谓的“2毫升”上限仅是2016年有限临床资料中的建议，而根据厂商发布的最新资料，一次性建议最高注射剂量可达12毫升。

他也称，填充剂疗程占其收入约95%，如果禁止他提供相关服务，将严重影响生计。

完整报道，请翻阅2026年10月15日的《新明日报》。