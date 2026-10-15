曾上电视节目忏悔望社会再给机会，释囚假释不到四个月就再犯，还在保释期间逃到马来西亚、网购晕眩枪、107次规避尿检，被判坐牢3年1个月，并追加510天的刑期。

被告洪格雷森（Ang Graceson，41岁）2019年因刑事恐吓、吸毒和拥有危险武器等罪行，被判坐牢5年17个月又6周、罚款1000元及鞭打21下。

他假释出狱后曾多次接受媒体访问，积极宣导黄丝带计划，并表示希望社会能给释囚一次重来的机会。他也因参与拍摄一监狱纪录片及其后续节目而广为人知。

令人意外的是，洪格雷森假释不到四个月便再度犯案，被控上庭。《新明日报》之前报道，他面对15项包括抵触进出口货物条规、护照法令及移民法令等控状，早前承认其中六项，余项由法官下判时纳入考量。

根据案情，被告因吸毒须接受为期60个月的强制监督，监督令从2022年11月19日起生效，直至2027年11月18日结束。其间，他未经批准不得离开新加坡。

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岂料，监督令生效仅四天，被告便因想去度假，于同年11月23日未经批准前往马国，隔天返回新加坡。

此外，被告也于2022年11月19日获得假释，假释期原定于2025年1月19日结束。然而，他2023年2月27日通过网购平台Wish，花费61.24元向海外商家购买两把迷你LED手电筒式晕眩枪，抵触假释减免令。

案情也显示，被告原须在指定日期和时段前往宏茂桥警署接受尿液检测，却于2023年4月3日无故缺席。后续调查发现，他在2023年4月10日至2025年6月16日期间，至少另有107次没有按规定接受尿检。

被告后来弃保潜逃，甚至躲在轿车后车厢内离开新加坡。他于2025年6月17日被马国驱逐出境后，在兀兰关卡被捕，还押至今。