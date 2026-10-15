滨海市区线地铁提前换上圣诞新装。接下来一个月，公众可搭乘圣诞主题列车，在日常通勤途中感受节日气氛，还能收集四款限量版圣诞贴纸。

配合第八届圣诞工艺市集（The Christmas Atelier），一列经过特别装饰的圣诞主题列车，从星期三（10月14日）起在滨海市区线行驶，为期一个月。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥星期三为主题列车主持推介。这项活动获得新加坡企业发展局支持，目标是让公众提前感受圣诞气氛，同时认识参与市集的本地品牌和手工艺品。

列车内布满圣诞装饰，乘客还可收集四款限量版圣诞贴纸，设计分别以圣诞树、圣诞袜、花环和礼物吊牌为主题。贴纸将以吊牌形式挂在主题列车内，每逢星期五推出一款新设计。

集齐四款吊牌的公众，可在11月12日至14日举行的圣诞工艺市集上，兑换一份特别礼包，内含一张市集单日入场券。礼包每天限首20名符合条件的访客领取，送完为止。

今年的圣诞工艺市集以“传递圣诞魔法”为主题，在滨海湾金沙会展中心举行。

市集汇集超过130个手工艺品牌，涵盖时尚、美妆、生活用品、家居装饰及美食等领域，并设有大型圣诞装置和节庆体验活动。