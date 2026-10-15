明知印度尼西亚女佣工作准证被取消，离婚男仍让她住在自己租住的单位内，窝藏她长达四年五个月，期间两人还在单位里生下两名孩子，罪行被揭发后被判坐牢八个月。

被告是本地男子费道斯（Muhammad Firdaus，40岁），他面对一项抵触移民法令的控状。

案情显示，被告于2021年初认识37岁的印尼籍女子德西（Desi Sulastri）。当时，德西是一名女佣，打算离职，便询问被告能否暂时收留她。

同年2月时，德西离开雇主家，搬入被告租住的文庆路上段第19座组屋的租赁单位。被告随后将钥匙交给她，两人在同居期间逐渐发展为恋人关系。德西搬入时曾向被告透露，她的工作准证可能会被取消。应雇主要求，人力部于2021年3月29日正式取消她的工作准证。

数周后，被告一名女亲友到访单位，她发现德西非法逗留，但被告不予理会，仍让她住在单位内，其间也没有向她收取租金。两人同居期间先后育有两名孩子，分别于2022年1月3日和2023年12月5日在组屋单位内出生。由于担心德西和孩子会被当局带走，被告始终未为孩子申报出生登记，也没有向任何部门寻求协助。

警方于2025年9月5日展开行动并逮捕德西。调查证实，她从2021年3月30日至被捕当天，在新加坡非法逗留了长达四年五个月七天（共计1621天）。移民与关卡局随后于同年12月8日逮捕被告。

法官星期三（10月14日）批准被告的申请，让他延期至11月30日才开始服刑。

邻居不知女子非法逗留

受访邻居皆指出，此前完全不知与被告同住的女子属非法逗留。

邻居周女士（80岁）指出，女子生完第一胎后很快怀上二胎，平日穿着宽松，“直到看到婴儿才知道她又生了”。

另一印尼籍邻居则透露，常与对方聊天感到亲切，一直以为对方在本地工作或已远嫁新加坡。“她先前还说带两个孩子去旅游，我当时还纳闷怎么去那么久没回来。”