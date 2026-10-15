从驾驶叉车、装卸货物，到应对器材漏油和货物砸落等突发事故，新翔集团启用新的沉浸式培训中心，让机场货运人员在虚拟环境中反复练习，从中学习如何应对实际工作中的各种挑战。

随着樟宜机场持续扩张，航空业务预计会更加繁忙和复杂。新翔集团希望通过新培训中心，协助新员工和资深员工提升技能和应变能力，同时让有兴趣投身航空业的大专生提前体验相关岗位。

交通部兼国家发展部高级政务部长孙雪玲星期四（10月15日）在新翔集团（SATS）空运中心为沉浸式培训中心（SATS Immersive Centre）主持启用仪式。

交通部兼国家发展部高级政务部长孙雪玲（中）与新翔集团新加坡枢纽首席执行长刘永杰（右）和民航局航空业司司长黄桂玉（左）共同为新沉浸式培训中心主持推介。（海峡时报）

中心的培训项目主要围绕机场货运工作，特别是需要操作叉车、牵引车等运输工具的岗位。

旧器材结合虚拟技术 模拟真实操作体验

除了配备虚拟现实（VR）设备，中心也利用旧器材的零件搭建模拟驾驶座，让学员获得更贴近实际操作的体验。

例如，模拟叉车使用的刹车踏板和换挡把手，都取自真实的旧器材。学员踩刹车或换挡时，能感受到与实际操作相近的阻力。

屏幕上的虚拟场景也根据机场真实工作环境设计，包括交通灯、斑马线和车速限制等，让学员在安全、受控的环境中反复练习，熟悉日常工作流程。

模拟设备的驾驶盘、换挡把手、踏板等部件，都取自真实的旧器材，学员踩刹车或换挡时，能感受到与实际操作相近的阻力。（海峡时报）

除了模拟驾驶，学员也可戴上VR头戴设备，手持控制器，练习将货物和行李装入飞机货舱，并逐一清点和记录货物的摆放位置。如果漏点货物，系统便会发出提醒。

模拟罕见突发事故 让员工安全犯错

新翔集团新加坡枢纽首席执行长刘永杰致辞时说，新翔员工每天处理数百趟航班和数千公吨货物。要保障员工安全，关键在于他们是否做好准备，应对工作中的各种挑战。

过去，员工一般在实际工作环境中边做边学。如今有了新培训中心，他们不仅能反复练习日常操作，也能学习应对现实中较少发生、但风险较高的突发事故，例如器材漏油或货物砸落。

中心也支持团队训练，有助于加强团队沟通和协作能力。（海峡时报）

他说：“在培训中心，学员可以安全地犯错，并从错误中学习，避免日后真的遇到类似情况时，不知如何应对。”

刘永杰指出，中心的设备除了供个人练习，也支持团队培训，有助于加强集体判断和沟通能力，为可能发生的紧急事故做好准备。

他说，随着航空业运作日益复杂，集团也须改进培训方式，利用沉浸式技术模拟现实中难以重现的情境。

新中心及培训设施由新翔集团与新加坡理工学院合作开发，并获得新加坡民航局的津贴资助。新翔集团不愿透露项目总经费。

除了为新员工提供培训，以及让资深员工复习工作技能，新翔集团也会与本地高等教育学府合作，让修读航空相关课程的学生使用这些设施，提前了解机场货运工作。

新翔集团约一年前宣布推出“未来枢纽运营者计划”，结合人工智能、数码化等技术，提高集团新加坡枢纽的运作效率和安全水平。