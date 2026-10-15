一名婚姻触礁的妇女和网上结识的男子外遇，但在离婚前就分手，不料男子觉得被利用，上网抖出与她外遇的事，还将她的私密照上传上网并传给她前夫。

被告是31岁的本地男子，他面对八项包括散播他人私密照及影片和抵触防止骚扰法令等控状，日前承认其中三项，被判坐牢13个月。

受害者案发时是一名已婚妇女，为保护她，法官下令媒体不得报道任何会泄露其身份的资料。

案情显示，受害者在2021年通过线上游戏以及朋友介绍认识被告。受害者当时婚姻触礁，向被告倾诉烦恼时，逐渐与被告越走越近，最终与被告搞外遇，并在交往期间与被告发生性关系。

两人外遇期间，受害者同意让被告拍下她七张私密照和录下一私密视频。不过到了2025年8月，受害者要求被告删掉手机里所有她的私密照和视频。

被告虽然在受害者面前将这些档案删除，但事后却从手机的已删除文件夹取回照片和视频。到了2025年10月3日，受害者在完成离婚手续前，决定与被告分手。被告为此不满，展开一系列的报复行动。

同月13日，被告在Instagram限时动态上发布贴文，爆料受害者与他偷情，并声称两人宅度假及旅游的费用全由他掏腰包。17日，他又传简讯恐吓受害者，表示要把私密照与视频发给她前夫，并在同月这么做。

被告也在2025年10月，将受害者七张私密照上传至一个网络论坛，还公开受害者的名字和Instagram账号。