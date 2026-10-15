本地烟霾情况持续不理想，新加坡体育理事会星期四（10月15日）关闭中部、南部和西部地区的ActiveSG户外及没有冷气的体育设施。

体理会（SportSG）星期四中午前在脸书发文说，考虑到24小时空气污染指数（PSI）后，决定采取额外预防措施，暂时关闭上述设施。

中部和南部受影响的设施包括：德义体育公园（ActiveSG Sport Park @ Teck Ghee）、柏格礼通道网球与壁球中心（Burghley Tennis & Squash Centre），以及碧山、立达、教育部爱文士路和女皇镇的相关体育设施。

西部受影响的设施则包括：武吉巴督、武吉甘柏、金文泰、蔡厝港、文礼曲棍球村（Hockey Village @ Boon Lay）、裕廊东、裕廊湖花园、裕廊西、信佳凯秀，以及裕廊镇体育村（Sport Village @ Jurong Town）的相关设施。

北部和东部的ActiveSG体育设施目前仍开放。不过，鉴于烟霾情况可能随时变化，体理会建议公众出发前先查询设施的最新情况，并留意空气质量，适当调整运动安排。

体理会将持续观察烟霾情况，并视情况调整旗下体育设施的开放安排。

国家环境局网站的资料显示，截至星期四下午4时，全岛的空气质量都处于不健康水平，其中西部的24小时PSI达到192点，为全岛最高；其次为中部的187点。东部、南部和北部分别为163点、156点和123点。

反映即时空气质量的一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，则以中部的每立方米181微克为最高，西部则达到151微克；这两个区域的数据都处于高水平。东部、南部和北部则分别为147微克、140微克和95微克，处于偏高水平。