亿万富豪林荣福（Peter Lim）之女林慧俐（Kim Lim）遭公司亲信背叛，对方不仅偷走她价值7万3000元的百达翡丽名表、盗刷公司信用卡近2万元用于夜店消费，还偷开她的豪车酒后驾驶被捕。

被告郑静雯（译音，33岁）星期四（10月8日）承认监守自盗、失信及酒驾等五项控状，其余五项控状交由法官下判时一并考虑。

案情揭露，被告于2022年6月以人力资源助理身份加入林慧俐的美容保健企业KL Health后迅速晋升，短短两年内于2024年升为人力资源主管。她同年12月再次晋升，成为区域协调员，负责监督海外业务，也在公司日常事务上与林慧俐密切合作。

林慧俐不在公司时，其他职员都会通过被告向她寻求指示。

2024年8月，林慧俐的私人助理离职后，林慧俐把藏有私人物品的公司保险箱密码交给被告。

后来，由于林慧俐忘记了保险箱密码，被告成为唯一能够打开保险箱的人。

2025年6月3日凌晨4时39分，被告因在哥里门街（Coleman Street）附近逆向行驶遭交警拦截，当场被测出呼气酒精含量超标。交警也发现她无照驾驶，且没有第三方保险。

警方进一步调查发现，被告驾驶的豪车属于林慧俐。身为区域协调员，被告的职责之一是替林慧俐看管车子。

事发时，林慧俐不在新加坡。被告6月2日晚上下班后，驾驶林慧俐的车从乌节路的办公室到丹戎巴葛一带，找一名男性友人吃晚饭。两人过后到哥里门街喝酒，清晨时分离开。被告开车将友人送回家后，准备把车送回林慧俐位于武吉知马的豪华公寓，再次途经哥里门街时被捕。

内部调查揭发盗用信用卡 红包名表遭偷窃

被告被捕后，林慧俐发现被告的工作表现越来越差，决定展开内部调查。调查发现，被告在2025年5月21日至26日期间，使用公司一张信用额度为20万元的信用卡，到多家高端夜店消费八次，共1万9191元。

后来，林慧俐也发现保险箱里一只价值7万3000元的百达翡丽（Patek Philippe）名表，以及一叠共装有8000元现金的红包不翼而飞。林慧俐曾在社交媒体上哭诉，那叠红包是儿子的红包钱。

警方调查发现，名表和红包都是被告偷走的。她还在6月19日，即酒驾被捕后获保释期间，将名表以1万6500元卖给一名自称是二手商的人。

被告隔天将其中1万3280元用来偿还她盗刷信用卡的部分欠款，然后把剩余的3220元和8000元红包钱用于个人开销。

调查也发现，被告还偷走了另外约7万4000元的财物，包括现金、首饰，以及名贵香水等。

案件展期至11月2日下判。

任何人失信或监守自盗若罪成，可被判处最长七年的监禁，而且可能面对罚款。