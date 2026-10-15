义顺三辆公共巴士连环相撞，至少六名乘客受伤，其中一辆巴士车头严重损毁，挡风玻璃大面积碎裂，碎片散落路面。

这起车祸发生在星期四（10月15日）下午约3时05分，地点是义顺2道第790座组屋附近的巴士站。

巴士业者易塔通（Tower Transit）当天在脸书发文说，旗下一辆853号巴士追尾撞上一辆852号巴士，后者因此撞上另一辆851号巴士。其中，852号和851号巴士均由新捷运营运。

网上流传的现场照片显示，853号巴士的前挡风玻璃大面积碎裂，车头外壳破损掀开，前门敞开，路面散落车身碎片。（取自脸书）

网上流传的现场照片显示，853号巴士的前挡风玻璃大面积碎裂，车头外壳破损掀开，前门敞开，路面散落车身碎片。另一辆绿色巴士的车尾也受损，部分外壳脱落，悬在车尾下方。

照片也显示，涉事巴士事发后停在路上，现场有穿着反光背心的人员，一些公众则在路旁驻足。

易塔通指出，现场有六名乘客受伤，公司团队已到现场照料伤者。公司呼吁，在事故中受伤的乘客或他们的家属，可拨打1800-248-0950与公司联系。

易塔通也说，事发路段仍可通车，公司将在掌握更多详情后发布进一步消息。

《联合早报》已经向新加坡警方和民防发出询问。