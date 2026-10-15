西部地区的24小时空气污染指数（PSI）持续处于非常不健康水平，部分居民减少外出活动，小贩中心午餐时段的人流也受到影响。有摊贩反映，近几天生意明显下滑，星期四（10月15日）的顾客尤其少。

西部PSI从星期三（14日）晚上9时至星期四下午2时，一直维持在非常不健康水平，最高达212点；同时段的一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于偏高至高的等级。

《联合早报》记者星期四午餐时段走访西部三座小贩中心，发现用餐人流有所减少，但仍有居民因工作或日常生活需要，照常外出用餐。

西部PSI星期四中午达212点，属于非常不健康水平。记者在午餐时段走访裕华村小贩与熟食中心，发现仍有许多空座。有小贩反映，近几天生意明显下滑，星期四的顾客尤其少。（李嘉敏摄）

裕华村小贩与熟食中心一名不愿具名的摊主受访时说，近几天的生意明显不如以往，星期四的顾客更是特别少。他说，虽然无法确定顾客减少的具体原因，但相信与近期烟霾情况恶化有关，部分居民可能因此选择留在家中。

尽管小贩中心整体人流减少，个别摊位前仍排起长龙。

在附近上班的工程师林一心（28岁）说：“我们的公司没有员工食堂，所以我和同事们平时都会到小贩中心来吃午饭，没有办法不外出。”

位于达曼裕廊永升路101号的小贩中心，同样有摊贩反映顾客减少。

菜饭摊员工阮氏政（音译，Nguyen Thi Chinh，42岁）说：“今天来吃饭和打包的人都明显比平时少，应该是受烟霾影响。”

《联合早报》摄影记者星期四傍晚6时左右走访位于裕廊西第505座的巴刹和熟食中心，尽管临近晚餐时段，却不见明显人潮。（林明顺摄）

烟霾也影响摊贩 “我们自己都呼吸困难”

她指出，烟霾也影响摊贩的工作环境。“我们自己都呼吸困难。”

居住在达曼裕廊一带的张珍妮（60岁）星期四中午与丈夫到达曼裕廊巴刹和小贩中心用餐。她说，夫妻俩平时都有晨运的习惯，但当天烟霾情况严重，决定暂停晨运。

不过，两人仍得外出用餐，因此照常到小贩中心吃午餐。张珍妮说，他们会在用餐后戴上口罩，做好防护措施。