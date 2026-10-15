本地一款进口红牛饮料的瓶罐无法通过回收机退还押金。国家环境局已联系进口商，对方同意以人工方式处理退款，并在三天内完成。

环境局星期四（10月15日）在脸书发文说，受影响的是由Vijayam Biz Solutions公司进口的特定红牛饮料。由于饮料瓶罐退费制的回收机无法接收这款饮料的瓶罐，消费者因此无法取回押金。

进口商已同意以人工方式处理退款，并在三天内完成。购买受影响饮料的消费者，可电邮至refundclaim84@gmail.com，进口商将提供领取退款的具体指示。

环境局强调，问题仅涉及这家进口商进口的特定红牛产品，其他已注册参与饮料瓶罐退费制的产品不受影响。公众仍可照常将符合条件的饮料瓶罐投入回收机，取回每个瓶罐1角的押金。

饮料瓶罐退费制已于10月1日全面实施。所有在本地销售、容量介于150毫升至3公升的铝罐和塑料瓶装饮料，都须附上1角押金标签和专属条码。

回收机会扫描瓶罐上的条码，并与已注册产品的实时数据库核对，确认瓶罐是否符合退费资格。

公众使用回收机时若出现交易问题，可通过简化后的程序申请退回押金。退款预计可在10个工作日内到账，比过去最长30个工作日大幅缩短。