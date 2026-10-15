未来24小时，本地空气质量预计仍处于不健康至非常不健康的较低范围。不过，周末雨水可能增多，有望减少从印度尼西亚加里曼丹飘来新加坡的烟雾。

国家环境局星期四（10月15日）晚上近7时发布文告说，未来24小时的空气污染指数（PSI）预计介于不健康水平至非常不健康水平的较低范围。

24小时PSI介于101至200点，属不健康水平；201至300点则属非常不健康水平。

新加坡及周边地区星期五（16日）预计会有阵雨，但印尼苏门答腊南部和加里曼丹部分地区的天气仍会持续干燥。由于风向预计为东南偏东风或东南风，加里曼丹的烟雾可能继续飘向新加坡。

到了周末，新加坡和加里曼丹的雨水可能增多，加上风向预计转为东南风或南风，从加里曼丹飘来我国的烟雾有望减少。不过，苏门答腊的部分烟雾仍可能飘来。

另一方面，本地一小时PM2.5悬浮颗粒浓度星期四入夜后继续攀升。截至晚上7时，中部地区的浓度升至每立方米221微克，写下当天新高，也是全岛最高。

东部、西部、南部和北部的一小时PM2.5浓度分别为176微克、166微克、157微克和98微克。除了北部处于偏高等级，其余四区均处于高的等级。

晚上7时，各区24小时PSI变动不大，但全岛仍处于不健康水平。其中，中部最高，达185点，西部为180点。东部、南部和北部分别录得160点、157点和121点。