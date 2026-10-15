全国肾脏基金会计划加强肾脏活体捐赠援助，以进一步减轻捐肾者因移植手术而承受的经济负担，让更多有需要的肾病患者有机会早些换肾。

肾脏基金会（NKF）也将与全国器官移植组、国立大学医院，以及新加坡中央医院展开合作，加大公众教育，帮助肾衰竭患者及早了解肾脏移植事宜，并与医生共同探讨。

我国今年迎来活体肾脏移植50周年，NKF星期四（10月15日）举行纪念活动，邀请医疗专家、捐肾者和受惠者参与。

根据全国器官移植组最新数据，我国遗体捐赠肾脏移植等候名单上的患者人数，过去10年来增加超过五成半，从2016年的276人增至今年6月的433人。

去年，本地共进行91例肾脏移植手术，其中55例来自活体捐赠者，36例来自遗体捐赠者。等待遗体捐赠肾脏的平均时间约为九年。

中央医院于1976年7月31日完成我国首例活体肾脏移植手术。其中一名在46年前移植肾脏的受益者，如今依然健在。

为了让更多符合条件的肾病患者及早了解和做好肾脏移植的身心准备，由约100名受训护士、社工，以及捐赠者和受益者组成的“移植倡导者”（Transplant Champions）网络，接下来将协助国大医院和中央医院的医疗团队，引导他们熟悉移植手术的各个阶段。

专业临床医疗建议、捐赠者与受益者评估等流程，则会继续由获得授权的医院移植团队负责。

国大医院器官移植中心主任瓦特萨拉（A Vathsala）教授说，符合移植条件的患者，可以在洗肾之前就考虑活体肾脏移植。

她说：“这种洗肾前的移植（pre-emptive）手术，比起开始洗肾后才进行的移植手术，成功率一般较高，并且能让患者与捐赠者，和医疗团队有充分的时间一起规划手术。”

中央医院肾脏内科高级顾问兼肾脏移植项目主任纪怡胜教授强调，对于符合条件进行移植的肾衰竭患者来说，充分了解治疗方案至关重要。

他说：“活体肾脏移植是其中一个选项。在条件合适的情况下，存活率会更高，生活质量会更好，同时免去等待遗体捐肾的漫长过程。”

费用是患者和家属的另一个主要顾虑。纪怡胜说：“我们曾看到一些患者和家属因为时间安排，以及须自付费用而犹豫不决，有时甚至在还没有与医疗团队充分探讨之前，就已完全不考虑。这次加大援助支持力度，正是为了缓解患者和家人的担忧，让更多有需要的人和医疗团队一起，共同做出知情的决定。”

专家：年龄并不会影响移植条件资格

中央医院肾科高级顾问医生坦加拉贾（Sobhana Thangaraju）受访时则指出，患者常见的一大误解就是因为年龄大，就认为自己不符合移植资格。

她说：“器官移植并非年轻人的‘专利’，年长者同样可以考虑接受来自配偶或兄弟姐妹的器官移植。只要患者符合医疗条件并完成必要的评估，就没有绝对的年龄限制。”

根据新加坡肾脏病登记处常年报告，2014年至2024年间，接受肾脏移植的年龄中位数介于46.2岁至52.7岁之间；期间，每年多数移植患者的年龄都在40岁至59岁之间。

活体肾脏捐赠者在移植手术前必须经过层层评估，术后也须定期复查；NKF因此计划加大支持力度，协助捐赠者应付相关开销，并也将评估可否扩大援助范围。

肾脏活体捐赠援助基金于2009年推出，目前正为163名受惠者提供援助。

目前，基金为活体肾脏捐赠者提供的援助，包括报销与捐肾相关的费用，如筛查与评估、住院等；同时提供保险保障。

母亲捐肾 给予贺明医生妹妹二次生命

西海岸—裕廊西集选区议员贺明医生是纪念活动主宾。他的第二个妹妹妮莎（39岁）因肾衰竭要换肾，母亲通过活体捐献肾脏手术，给予二妹新生。

妮莎也是其中一名在活动现场讲述器官移植经历的受益者。

贺明在致辞谈到这段经历时一度哽咽。他说：“正是因为看到肾脏移植为妹妹带来新的可能，我才坚信患者家庭至少应该有机会去了解这个选项，及早沟通，问出那些艰难的问题，与医疗团队一起做出知情的决定。”