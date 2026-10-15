烟霾持续笼罩新加坡，使N95口罩和空气净化器需求激增，部分商家出现缺货情况。有业者因进货成本上涨，将口罩售价调高近两成。

医疗用品零售商Medpro销售代表陈伟丽受访时告诉《联合早报》，随着口罩需求激增，加上货源有限，供应商星期四（10月15日）调高N95口罩的进货价。Medpro因此将每盒20片装的N95口罩售价，从30元调高至35元，涨幅约17％。

她说，尽管进货成本大幅上涨，公司仍尽量控制零售价涨幅，减轻消费者负担。Medpro的N95口罩已售罄，公司已将下一批口罩的订货量提高至平时的四倍。

本报已联系相关供应商，但截稿前未得到回应。

佳宁药房实施限购措施 暂不调高口罩售价

记者星期四走访受烟霾影响较大的西部地区，发现蔡厝港第一乐广场（Lot One Shoppers’ Mall）、武吉巴督威城广场（West Mall），以及裕廊东JEM购物中心的佳宁药房（Guardian），N95口罩均销售一空，店员也无法确定何时补货。

佳宁药房发言人答复《联合早报》询问时说，本周各类口罩，包括N95口罩的需求显著增加。由于各地区需求不同，各分店的库存情况也有所差异。

为让更多顾客买到口罩，佳宁药房已实施每日限购措施。每名顾客每天在实体店最多只能购买两盒外科口罩和五个N95口罩；通过网站或应用购买，则限购两盒外科口罩和一盒N95口罩。

发言人强调，佳宁药房现阶段不会调高口罩售价，并正与供应商和跨部门烟霾工作小组密切协调，确保口罩供应稳定。

65岁的黄秀英在裕廊东西城（Westgate）的本地家电品牌Novita门店，买到最后一盒100片装的KN95口罩。KN95是中国的口罩防护标准，符合这一标准的口罩若正确佩戴，能有效减少吸入烟霾颗粒物。

她说，虽然符合条件的年长者可免费领取政府派发的N95口罩，但每人限领两片。担心口罩不够用，加上烟霾可能进一步恶化，网上也可能突然断货，她决定提前购买备用。“新加坡的乐龄人士很多，希望烟霾情况早日解决，让大家可以健健康康。”

烟霾持续笼罩新加坡，使N95口罩需求激增，部分商家出现缺货情况。（档案照片）

空气净化器需求激增 部分商店须等一个月补货

除了口罩，空气净化器也供不应求，部分商店已无现货，顾客即使愿意预订，也得等上近一个月才能拿到货。

电器零售商Harvey Norman的威城广场门店店员陈宣尹受访时说，店里的空气净化器早在星期一（12日）就已卖光，新货预计要到11月中旬才抵达。

陈伟丽也说，Medpro的空气净化机星期三已全部售罄，何时补货仍不确定。

空气净化器“一机难求”，不少近日才决定购买的民众跑了多家商店，仍空手而归。

从事行政管理工作的林志杰（37岁）接连跑了两三家电器店，都买不到空气净化器。“店员也不知道几时才会有货。如果烟霾越来越严重，我真的有点担心会影响健康。”