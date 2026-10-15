2024年，当43岁的林泽伟因遗传性多囊肾病导致肾衰竭，无奈开启漫长的洗肾之路时，刚产下二胎的妻子林思美做出了勇敢的决定——将自己的一颗肾脏捐给丈夫。

经过一波三折的治疗与长达一年的康复期，这个决定不仅让林泽伟重拾了正常生活，更让这个四口之家重获了曾被疾病剥夺的快乐时光。

林泽伟受访时说，自己在十几岁时便已确诊。直到2023年底，肾功能急剧恶化，隔年不得不开始接受每周三次的洗肾治疗，这也促使他开始认真考虑肾脏移植的可能。

回想起那段日子，林泽伟坦言身心俱疲。“为了配合治疗，我必须经常向公司请假提前下班。但每次洗完肾已是晚上9时许，又累又饿，也看不到孩子。”

得知林泽伟父亲和弟弟的身体状况都不适合捐肾后，林思美（39岁）主动接受了配型测试。对于这个决定，她语气坚定说：“我不要他余生都被绑在洗肾机上，我只希望我的另一半能拥有更好的生活质量，他也能陪伴孩子成长。”

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夫妻配型结果高度匹配 丈夫迎来“重生”

幸运的是，两人的配型结果高度匹配。最终，夫妻两人于去年10月在新加坡中央医院成功完成移植手术。在医疗团队的跟进照护下，两人的恢复情况良好。

移植肾脏一年后，林泽伟迎来了真正意义上的“重生”。尽管他在有生之年都须服用抗排斥药物，也须仔细留意食品卫生问题，以防细菌感染；但现在的他能够回归正常的作息和家庭生活，更有精力陪伴两个年幼孩子奔跑玩耍。

在整个移植评估与治疗期间，他们也受益于全国肾脏基金会的肾脏活体捐赠援助基金，以及终身健保等政府津贴，消除了巨大的经济负担。

回顾这段旅程，林思美说：“作为母亲和妻子，我权衡过所有的风险。但当我们决定不要去假设未来会发生的事后，当下的选择就变得无比清晰。”