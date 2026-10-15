一项针对本地慈善机构的研究显示，超过半数慈善机构认为，自己在治理、行政管理及项目执行等方面已达到成熟阶段，但人员管理能力相对薄弱，仅三分之一自认达到成熟水平。

慈善总监办公室、慈善理事会及安永（Ernst & Young Advisory）今年5月发布“慈善机构生命周期概况”报告（Charities Life Cycle Landscape Report），分析本地慈善机构对自身发展阶段及各方面能力的评估结果。

共540家慈善机构回复调查询问。研究发现，约58%至66%的受访机构认为，自己在治理、行政管理及项目执行等方面的能力已达到成熟阶段。

相比之下，仅33%的慈善机构认为，自己的人员管理能力成熟，另有60%认为仍处于初创或成长阶段。人员管理涵盖协调义工工作、制定系统化培训计划等方面。

文化、社区及青年部星期四（10月15日）发文告说，未来三年，慈善总监办公室和慈善理事会将与不同领域的慈善机构交流，分享报告结果，并与它们合作，协助提升相关能力。

慈善机构面对人才招聘和留任难题

圣婴会儿童中心（CHIJ Sanctuary for Children）执行长李治陞博士受访时说，善款来源不稳定和资源不足，是不少慈善机构长期面对的挑战。尽管慈善领域的薪金待遇逐渐改善，机构要吸引人才和留住员工，仍不容易。

由于资源有限，一些慈善机构也难以安排员工参加培训课程。李治陞认为，慈善总监办公室和新加坡社科大学推出的短期单元课程相当实用，希望这类培训能进一步帮助慈善机构的员工及董事会成员，提升人员管理等方面的能力。

文社青部长兼教育部第二部长梁振伟星期四也宣布，慈善理事会将试行一项名为“Charity Elevate”的导师计划，为慈善机构的董事会成员、人力资源主管，以及执行长配对经验丰富的导师，促进彼此分享经验与观点。

梁振伟指出，计划涵盖不同岗位的领导者，说明无论身处哪个职位，每个人都能为慈善机构的良好治理出一分力。“这是整个慈善机构共同承担的责任。当各层级成员都参与其中，我们的慈善机构将能变得更加强大。”

李治陞也在其他慈善机构出任董事会成员。他认为，每家慈善机构的情况不同，即使在同一家机构，不同层级的人员也可能有各自的盲点。他乐意通过新计划分享自身经验，也愿意虚心听取其他人的看法，从中学习。