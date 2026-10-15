一名从美国旧金山飞来新加坡的新加坡航空公司乘客，在飞行途中据称试图打开紧急出口舱门，并不断尖叫、踢踹座椅，导致客机折返旧金山。

新航证实有乘客在机上滋事，并在过程中受伤，客机降落后已将他交由当地执法单位处理。

新航发言人星期四（10月15日）晚上答复《联合早报》询问时说，SQ31航班于旧金山当地时间星期三（14日）上午11时51分起飞，原定飞来新加坡。但一名乘客在飞行途中滋事，并在过程中受伤。

发言人说，机长在评估情况后决定折返旧金山。客机于当地时间当天晚上8时41分安全降落旧金山国际机场，涉事乘客随后交由当地执法单位处理。

受事件影响，航班延误数小时。客机更换机组人员后，于当地时间星期三晚上11时18分（新加坡时间星期四下午2时18分）重新起飞。

目击者：男子不断尖叫踢座椅

一名自称搭乘涉事航班的网络论坛Reddit用户“xusty”留言说，他坐在滋事乘客前方四五排，目睹了事发经过，并形容这是他有生以来“最疯狂的一次飞行经历”。

他说，客机起飞约三小时后，滋事男子突然开始尖叫、踢座椅，还试图走向紧急出口舱门。即使受到约束，男子仍不停叫喊和踢踹。

另一名自称在机上的Reddit用户“Distinct_Bat_1401”则说，涉事乘客曾试图拉开紧急出口舱门。

不过，新航并未证实涉事乘客曾试图打开紧急出口，上述网民的说法也尚未获得独立核实。

新航感谢协助处理事件的乘客和机组人员，并向所有受影响乘客致歉。发言人说：“我们正提供一切必要的协助，包括为受影响乘客重新预订转机航班。”

新航强调，乘客和员工的安全始终是公司的首要考量，公司正就此事与相关机构密切合作。