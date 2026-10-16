目前还不清楚这是否会影响跨岛线的预期竣工时间表，陆交局将加派资源以确保修复工作可安全、尽快完成。

兴建中的跨岛线宏茂桥站是与南北线衔接的转换站。工程团队须在这个地段挖掘四条隧道，首两条已顺利挖通，但第三条隧道的挖掘工作遇阻，影响了施工进度。

陆路交通管理局星期五（10月16日）发文告透露，工程团队今年5月在宏茂桥3道挖掘隧道时，首次发现隧道钻凿机卷入地锚钢丝（ground anchors）等障碍物，损坏部分部件。陆交局依据标准流程检查钻凿机刀盘，并在手动清理和替换受损部件后，恢复挖掘。

岂料，随后两三个月内，类似阻碍频频发生，团队前后中断作业约100次，以检查器材和清除障碍物；所清除的地锚钢丝总共重达800公斤，损坏了22个刀盘。

这些钢制障碍物位于宏茂桥坊（AMK Hub）外路段地底下，相信是由之前在附近施工的建筑商遗留下来，原用来在施工期间为建筑物提供临时加固，防止移位或倾斜。这些材料若被卷入钻凿机，可损坏刀盘、阻碍隧道挖掘工作，甚至对地下作业和路面道路带来严重的安全风险。

隧道钻凿机在地底下约25至30公尺深处发现障碍物，影响至少180米的地段。清除的地锚钢丝总共重达800公斤。（陆交局提供）

11月14日起至2028年5月实施交通改道

陆交局跨岛线组总署长黄俊彦受询时说，陆交局展开调查后发现障碍物范围比原先预估的广泛，因此决定暂停地下施工，并以修复工作为当前首要任务，包括加强巩固周围地基。

为腾出充分空间进行修复和调查工作，同时保障人员与道路使用者安全，宏茂桥3道从11月14日起实施临时交通改道，至2028年5月。

其中，从宏茂桥坊横跨宏茂桥3道的人行天桥，位于商场外的路面出入口将关闭，但行人仍可在宏茂桥坊营业时间，从二楼出入口通往商场。宏茂桥坊外的部分人行道也会关闭，行人可改从商场内通行。

车道调整则包括将宏茂桥坊上下车处之后的东向路段，改为巴士专用道；对面的西向车道则从三条减至两条、宏茂桥坊上下车处的出入口对调等。

陆交局强调，宏茂桥3道沿路的所有公共巴士服务仍会照常运行，通往巴士站的人行道也不受影响。

当局也会通过灵活电子显示牌、车内智能行车器（OBU）和实体路牌提醒道路使用者，以及部署交通指挥官，尽量减少交通调整带来的不便。

陆交局也会尽快完成施工，其间将与各利益相关方合作，包括张贴清晰告示，指引通往周围店铺的道路。

负责管理宏茂桥坊的领展资产管理有限公司（Link Asset Management）发言人受询时说，公司正与有关部门紧密合作；待更多详情确定后，会通过宏茂桥坊官方渠道告知消费者。

地底下不应遗留地锚钢丝 陆交局将调查来源及采取适当行动

陆交局正对地下障碍物的具体范围和来源展开进一步调查，同时评估这对跨岛线建造时间表和成本的影响。“在现阶段就追究责任或可能采取的行动进行推测还为时过早，陆交局会继续评估掌握到的调查结果，依据事实采取适当行动。”

至于为何没在施工前勘察就发现这些地锚，陆交局受询时指出，钻孔仅在特定位置和间隔处采集地层样本，这些细长地锚难以检测到，而且它们并没有记录在现有记录或竣工图中，因此在隧道开挖前未能被发现。

陆交局和建设局告诉《联合早报》，双方正在与各工程业者了解这些地锚的源头。“一般上，建筑控制法与相关条规下批准的临时地锚，应由业者依据获批的计划书建设及拆除。”

全长逾50公里的跨岛线建成后将是我国最长的全地下地铁线，连接裕廊湖区、榜鹅数码园区和樟宜等未来重要枢纽。其中，长约29公里的跨岛线第一阶段贯穿淡滨尼、白沙和宏茂桥等住宅区，料惠及沿线的超过10万户居民。