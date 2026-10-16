勒索软件的影响范围超越数码领域，可扰乱民众生活和商业运作，而人工智能正加剧这一威胁。去年全球录得超过8200起勒索软件受害个案，同比增加逾五成，今年上半年勒索事件仍居高不下。

主管网络安全与智慧国事务的数码发展及新闻部长杨莉明，星期五（10月16日）在第六届反勒索软件倡议（Counter Ransomware Initiative）峰会上致辞时说，勒索软件仍是棘手的网络威胁之一，无论是小公司或大企业、政府系统或关键服务，每个人都可能受影响。

主管网络安全与智慧国事务的数码发展及新闻部长杨莉明，星期五（10月16日）在第六届反勒索软件倡议（Counter Ransomware Initiative）峰会上致辞时说，勒索软件仍是棘手的网络威胁之一，无论是小公司或大企业、政府系统或关键服务，每个人都可能受影响。（郑智浩摄）

她说，人工智能（AI）等技术正为勒索软件攻击者提供新作案手段，在勒索过程中被滥用，包括利用人类心理弱点的社交工程（social engineering）、获取初始访问权限，或是在入侵系统后进行各类恶意活动。

杨莉明也提及AI代理（agent）用于勒索的案例。今年7月，代号为“JadePuffer”的攻击者被揭露，利用AI代理以较高自主程度执行数据库加密和要求赎金等操作。

“虽然这些技术不新，但AI使执行速度更快，所需的直接人工干预更少。”

杨莉明形容，勒索软件正是利用漏洞大行其道。攻击者擅长找寻并利用防御、能力和各司法管辖区之间的漏洞，背靠一个能提供访问、工具和基础设施的生态系统；防御者须补上这些漏洞，切断攻击者的根基、阻止他们轻松获利并追究责任。

“没有任何一个机构或国家能独自完成这一切。网络安全机构、执法部门、金融监管机构和业界各自掌握解决方案的不同环节。要补上这些漏洞，我们就必须将这些能力汇聚起来。”

她指出，新加坡是高度互联的小国，国内具备强大的应对能力固然重要，但许多网络威胁跨越边界，国际间应携手合作，这也是反勒索软件倡议存在的意义。

在执法行动方面，新加坡等14国于去年2月，共同打击Phobos和8Base勒索软件网络，最终逮捕四人，撤下27台服务器，并向正在或即将遭受攻击的全球400多家企业发出警示。

杨莉明强调，在日益分裂的世界里，应对跨国威胁更要加强切实有效的合作。

“新加坡将继续尽自己的一分力。我们将加强能力建设，为伙伴关系作出贡献，并与各国及业界携手应对这一共同挑战。”

反勒索软件倡议峰会连续两年在我国举行，今年正逢第11届新加坡国际网络周。