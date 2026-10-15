我国正调查哪些企业须为印度尼西亚的森林和泥炭地火灾负责，必要时将援引《跨境烟霾污染法令》采取行动，并探讨与其他国家联合采取行动。

黄循财总理星期四（10月15日）晚上在脸书发文说，我国无法控制天气和风向，也无法直接控制境外发生的事情，但政府会“尽一切努力保护国人，同时与邻国合作从根本上解决烟霾问题”。

他指出，这波烟霾源自印尼的森林和泥炭地火灾，持续的干旱天气使情况进一步加剧。我国已向印尼提出愿意提供援助，并将继续与印尼及其他亚细安伙伴紧密合作，应对烟霾问题。

永续发展与环境部长傅海燕星期三（14日）接受媒体采访时曾说，政府正收集相关数据并仔细评估，至于是否援引跨境烟霾污染法令对涉事企业采取行动，当局会保留各种选项。

黄总理也呼吁公众照顾好自己和身边的人，并强调政府会确保有需要的国人获得援助，包括派发N95及其他具有同等防护效果的口罩，以及开放指定场所的冷气房，供公众暂时躲避烟霾。

周末降雨或增多 烟霾有望缓解

国家环境局星期四晚上近7时发文告说，未来24小时的空气污染指数（PSI）预计介于不健康水平至非常不健康水平的较低范围。

到了周末，新加坡和加里曼丹的雨水可能增多，加上风向预计转为东南风或南风，从加里曼丹飘向我国的烟雾有望减少。不过，苏门答腊的部分烟雾仍可能飘来。

学校调整户外活动 部分学生留课室用餐

为保护学生健康，一些学校已调整户外活动安排，并规定学生在休息时间留在课室用餐。

根据菩提学校和公立培群学校的通知，两校除了在课室放置空气净化器，也调整或暂停户外体育课、课程辅助活动及其他剧烈体能活动。教职员会协助因烟霾而身体不适或呼吸困难的学生。

菩提学校星期四起也规定学生在休息时间留在课室用餐，无论是自备食物，还是从食堂购食。培群学校则会在24小时PSI达到非常不健康水平，或一小时PM2.5悬浮颗粒浓度达到等级三时，实施相同安排。

部分体育设施继续关闭 户外活动取消

另一方面，新加坡体育理事会连续两天关闭部分体育设施。体理会星期四中午前在脸书发文说，暂时关闭中部、南部和西部地区的ActiveSG户外及没有冷气的体育设施。

北部和东部的ActiveSG体育设施则仍然开放。不过，由于烟霾情况可能随时变化，体理会建议公众出发前先查询设施的最新情况，并根据空气质量调整运动安排。

保健促进局也取消原定星期五（16日）举行的所有户外活动，室内活动则照常进行。

宏茂桥巴士转换站的口罩自助领取机前的人龙相当长，星期四上午的高峰时段同时有30多人在排队，机器内的口罩一度被领光。上午10时左右，现场设多一台机器，以应付民众的需求。（梁麒麟摄）

空气质量不佳，民众星期四纷纷前往民众俱乐部及设在交通枢纽的自助领取机，领取每份两个N95口罩。由于反应踊跃，一些地点一度出现口罩不足的情况。

在宏茂桥巴士转换站，上午8时许的高峰时段，自助领取机前有超过30人排队。到了上午10时左右，现场增设一台机器，以应付需求。

公众可通过官方网站实时查询各领取机的口罩存货情况。

武吉班让综合交通枢纽的自助领取机下午1时20分左右一度断货。工作人员向排队民众解释，每台机器可提供400份口罩，但须由工作人员手动补货，建议他们稍后再来。

家庭主妇杨晓娟（52岁）看到网站显示机器存货偏低，赶往武吉班让综合交通枢纽替父母领取口罩，结果扑了个空。

“有些人选择在现场等，但我还有其他事情要忙，只能傍晚再回来，希望到时不会又断货。”

西部PSI一度升至212点 创今年新高

本地空气质量星期四持续处于不健康水平。西部地区的24小时PSI自星期三晚突破200点后，一直维持在非常不健康水平，并于星期四中午12时升至212点，为今年最高。

不过到了晚上，空气质量有所改善。根据环境局网站，截至晚上11时，全岛五区的24小时PSI介于130点至198点，均处于不健康水平。一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，介于每立方米118微克至194微克。