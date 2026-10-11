两名马国男子受跨国诈骗团伙指使，入境新加坡向诈骗受害者收取现金、金条和珠宝。警方接获情报后展开长达16小时的联合行动，不仅逮捕两人，还顺藤摸瓜捣毁一个本地洗钱网络，逮捕另外两名新加坡男子。四人涉嫌清洗至少30万元诈骗赃款，将陆续被控上法庭。

新加坡警察部队星期四（10月15日）晚上发文告说，警方星期三（14日）接获情报，指一名27岁马国男子受诈骗团伙指示，入境新加坡向诈骗受害者收取现金和金条。

警方网络指挥处、警察行动指挥中心、兀兰警署及移民与关卡局随即展开联合行动。经进一步调查，执法人员发现另一名19岁的马来西亚籍男子也身在新加坡，并曾向诈骗受害者收取黄金和珠宝。警方随后逮捕两人。

在长达16小时的行动中，警方还揭发并捣毁一个为诈骗团伙提供支援的本地洗钱网络，逮捕两名分别19岁和20岁的新加坡籍男子。

追查捣毁本地洗钱网络 两名新加坡男子落网

调查显示，两名新加坡男子涉嫌向钱骡收取现金和贵重物品，再将这些财物转交给犯罪网络的其他成员。

经进一步调查，执法人员发现另一名19岁的马来西亚籍男子也身在新加坡，并曾向诈骗受害者收取黄金和珠宝。（新加坡警察部队提供）

初步调查发现，四人涉嫌清洗来自新加坡诈骗受害者的赃款，涉及金额合计至少30万元。

两名马来西亚男子将于星期五（16日）被控，两名新加坡男子则于星期六（17日）被控。

根据《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》第51节条文，协助他人保留犯罪所得一旦罪成，可判最长10年监禁或50万元罚款，或两者兼施。

警方强调，将严正看待任何涉及诈骗活动的人士。根据现行法律，诈骗团伙成员或招募人员一旦罪成，将面对六下至24下的强制鞭刑。

协助诈骗分子清洗赃款的钱骡，则可能面对最多12下的酌情鞭刑，包括触犯上述法令下某些洗钱罪行的人士。

警方也提醒，涉及钱骡活动者可能被限制使用网上银行、提款机及银行卡交易等金融服务，以及申办新的手机线路，防止他们继续协助诈骗。

有关限制不仅适用于曾因钱骡相关罪行被警告、处以销案罚款、提控或定罪的人士，也可能适用于仍在接受调查、但被评估有再次协助诈骗风险的人士。

警方提醒公众，切勿将现金、珠宝或其他贵重物品交给陌生人，也不要按照他人指示，将财物放在指定地点供人领取。

警方也强调，政府官员绝不会要求公众转账或交出名贵手表、黄金或加密货币，也不会索取银行登录资料，或要求公众从未经核实的来源安装手机应用程序。